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رياضة

ردا على هزيمة الزمالك بالسحر.. المشرف على فريق أسوان: ما يقال مهاترات وكنا الأحق بالفوز

السبت 19/سبتمبر/2020 - 12:33 م
مصطفي أمين المشرف
مصطفي أمين المشرف علي فريق أسوان
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رباب الهوارى
علق مصطفي أمين عضو مجلس ادارة نادي أسوان والمشرف علي فريق الكرة ، علي التصريحات التلفزيونيه بشأن وجود سحر منع وصول لاعبي الزمالك إلى شباك مسعد عوض حارس مرمي فريق أسوان ونجاح الفريق في تحقيق الفوز على الزمالك ،ضمن الجولة 28 بالدورى الممتاز المقامة علي إستاد القاهرة .

وأكد "أمين " أن مايقال مهاترات ولسنا طرف فيها، مطالبا لاعبي الفريق بالتركيز في هدف الفريق وهو البقاء بالممتاز .

وأختتم أمين حديثه، قائلا: "إن فريق أسوان حقق الفوز علي فريق الزمالك لأنه الأحق بحصد الثلاث نقاط وفقا لسير أحداث اللقاء، وهذا تتويج لمجهود الجهاز الفنى واللاعبيين طوال الفترة الماضية .

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان حقق الفوز بهدف نظيف لإبراهيم جلال علي نادي الزمالك بالجولة ال28بالدورى الممتاز ،وبهذا الفوز توج النادي الأهلي رسميا بدرع الدورى للموسم الحالي قبل نهايته ب7 جولات .
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