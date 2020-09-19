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أخبار البلد

رئيس الوزراء يتفقد الموقف التنفيذي للحى الحكومي بالعاصمة الإدارية

السبت 19/سبتمبر/2020 - 12:19 م
مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء
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محمود مطاوع
خلال زيارته اليوم، السبت، للعاصمة الإدارية الجديدة، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مشروع الحي الحكومي، للوقوف على سير العمل به، ومتابعة تنفيذ مراحله المختلفة.


وفي أرض المشروع، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من مسئولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حول الموقف التنفيذي للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة الذي يقع على مساحة 1.5 مليون م2، بما يعادل 360 فدانا، تشغل المنشآت منها 250ألف م2،  بما يعادل 60 فدانا، بإجمالي مسطحات بنائية 2مليون م2، بنسبة بنائية 20%، والباقي مسطحات خضراء وطرق، ويشمل المشروع 10 مجمعات وزارية بإجمالي 34 وزارة بالإضافة لمبنى رئاسة مجلس الوزراء ومبنى مجلس النواب ومحور رئيسي يتوسط المباني الوزارية بمسطح 430 ألف م2.

 
وأشار المسئولون إلى أن نسبة تنفيذ الحي الحكومي بلغت 87%، حيث تم الانتهاء من الهيكل الإنشائي بنسبة 100%، وأعمال الواجهات بنسبة 98%، والمباني الداخلية بنسبة 100%، وتم تسليم 234 (دور – سطح –بدروم) بالإضافة إلى 2086 غرفة خدمية حتى الآن.


وزار رئيس الوزراء ومرافقوه مقر وزارة المالية التي تم إتمام مراحل التأثيث والتجهيزات بها كنموذج لباقي الوزارات؛ للاطلاع على مستوى التجهيزات، واستمع إلى شرح من الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع،  حول موقف تأثيث المقار بالحي الحكومي، والذي تقوم به الهيئة، مع تحالف شركات قطاع خاص وطنية، حيث تمت الإشارة إلى أن أعمال التأثيث تتم من خلال٢٠ شركة وطنية، وتوفر نحو ١٠٠ ألف فرصة عمل.


كما تمت الإشارة إلى أن التأثيث يشهد مراعاة النظم الحديثة في الإدارة، فمكتب المدير حوله خلايا عمل، وتلك الخلايا يتم تجهيزها بما يتلاءم مع وظائف العمل المختلفة، ومواكبة التطور الدائم.


وقام رئيس الوزراء بجولة في عدد من مكاتب وزارة المالية، لتفقد نماذج غرف الموظفين، بمختلف التقسيمات الإدارية والوظيفية التي تراعي أساليب العمل الحكومية، والتي سيتم تعميمها في جميع الوزارات مع مراعاة خصوصياتها.
رئيس الوزراء يتفقد الموقف التنفيذي للحى الحكومي بالعاصمة الإدارية
رئيس الوزراء يتفقد الموقف التنفيذي للحى الحكومي بالعاصمة الإدارية
رئيس الوزراء يتفقد الموقف التنفيذي للحى الحكومي بالعاصمة الإدارية
رئيس الوزراء يتفقد الموقف التنفيذي للحى الحكومي بالعاصمة الإدارية
رئيس الوزراء يتفقد الموقف التنفيذي للحى الحكومي بالعاصمة الإدارية
رئيس الوزراء يتفقد الموقف التنفيذي للحى الحكومي بالعاصمة الإدارية
رئيس الوزراء يتفقد الموقف التنفيذي للحى الحكومي بالعاصمة الإدارية
رئيس الوزراء يتفقد الموقف التنفيذي للحى الحكومي بالعاصمة الإدارية
رئيس الوزراء يتفقد الموقف التنفيذي للحى الحكومي بالعاصمة الإدارية
رئيس الوزراء يتفقد الموقف التنفيذي للحى الحكومي بالعاصمة الإدارية
رئيس الوزراء يتفقد الموقف التنفيذي للحى الحكومي بالعاصمة الإدارية
رئيس الوزراء يتفقد الموقف التنفيذي للحى الحكومي بالعاصمة الإدارية
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