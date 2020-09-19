AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أردوغان يستشيط غضبًا.. تركيا منزعجة لاستقالة السراج من رئاسة حكومة الوفاق الليبية

السبت 19/سبتمبر/2020 - 12:59 م
أردوغان
أردوغان
Advertisements
سمر صالح
نشرت وكالة "رويترز" للأنباء تقرير حول اعتزام فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية تقديم استقالته خلال شهر أكتوبر المقبل بعد اتهامه بالخيانة ما أدى لانزعاج تركيا واستياء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقالت "رويترز" إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن إستياءه من اعتزام فايز السراج تقديم الاستقالة الشهر المقبل مؤكدة أن أنقرة قد تجري محادثات مع حكومة الوفاق بشأن هذه المسألة في الأسبوع المقبل.

وأعلن السراج عزمه التنحي بنهاية أكتوبر بزعم تهدئة التوترات السياسية في طرابلس بعد اتهامه بالخيانة وبيع بلاده لتركيا.

وأكدت "رويترز" أن السراج هو رئيس حكومة الوفاق في ليبيا ومقرها طرابلس ، في حين أن شرق ليبيا وجزء كبير من الجنوب تحت سيطرة الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر. قد يؤدي رحيل السراج إلى شجار داخلي بين كبار المسؤولين في حكومة الوفاق.

وأفادت "رويترز" بأن تركيا مولت حكومة الوفاق للدخول فى مواجهة ضد الجيش الوطني الليبي.

وقال مسؤول تركي لـ"رويترز" إن إعلان استقالة السراج هو ثاني مفاجأة لأنقرة في ليبيا في الآونة الأخيرة بعد إعلان وقف إطلاق النار الشهر الماضي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجيش الليبي يكشف سبب لقاء أردوغان والسراج في اسطنبول

ورطة أردوغان تتفاقم.. هل أجبرت تركيا السراج على تأجيل الاستقالة لنهاية أكتوبر؟

موقع عبري: استقالة السراج ضربة قاصمة لأطماع أردوغان في النفط

التدخل التركي في ليبيا.. هل تراجع أردوغان أمام خط مصر الأحمر؟

ترشيحاتنا

في ذكرى رحيل جميل راتب.. تعرف على جنسيته وديانته الحقيقية

به عصارة سامة ويعالج الأمراض المزمنة.. حكاية نبات العشار المنجاوي المحير

ليلة الاحتفال باللقب 42.. موعد مباراة الأهلي والمقاصة في الدوري والقناة الناقلة

رئيس الوزراء يتفقد الموقف التنفيذي للحى الحكومي بالعاصمة الإدارية

أحلم بمسيرة محمد صلاح.. مهاجم المقاولون يكشف حقيقة عروض القطبين وبيراميدز

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بالسماح بإقامة الأفراح والمؤتمرات والمعارض

AdvertisementS

«لحقوهم قبل الدخلة».. القصة الكاملة لإحباط زواج طفلين في سوهاج

صور تفضح طبيبا مصريا فبرك قصة علاجه لدجاجة.. العملية في البرازيل والسبب الحقيقي لعلاجها

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بالسماح بإقامة الأفراح والمؤتمرات والمعارض

في ذكرى رحيل جميل راتب.. تعرف على جنسيته وديانته الحقيقية

الرئيس يتابعه باستمرار.. توسعة الدائري مشروع عملاق يواجه ٧ تحديات.. تفاصيل

باعوا الامتحانات وابتزوا الطلاب.. حيثيات الإدارية العليا بعزل أساتذة جامعيين بعين شمس

توفي أثناء الصلاة.. محمود مجدي شاب عشريني سجد ولم يقم في سوهاج

بعد خطوبتها.. 10 صور تكشف عن أناقة ابنة ماجد المصري

بعد قرار اعتزالها الفن.. شاهد.. داليا إبراهيم ترتدي الحجاب

رسائل شاذة وجنس في السيارات ومقاطع إباحية.. قبل الحكم على منار سامي: فتيات التيك توك بين الفيديو والدعارة.. تقرير

مواصفات سوزوكي اسبريسو suzuki s presso أرخص سيارة suv في مصر.. صور

10 و20 جنيها بلاستيك.. تعرف على موعد طبع العملات البلاستيكية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد خطوبتها.. 10 صور تكشف عن أناقة ابنة ماجد المصري

تعرف على تكلفة إطلالة ياسمين صبري في أحدث جلسة تصوير

بعد فيضانات السودان.. كيف نجت مدينة مروى الملكية وأهراماتها من الغرق؟