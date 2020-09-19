أزهى عصور الثقافة فى عهد السيسى.. نهضة مسرح الدولة وتحقيق العدالة الثقافية وحماية التراث أبرز الإنجازات

شهدت الثقافة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى نهضة فكرية وفنية وإنشائية أيضا لمختلف قطاعاتها وهيئاتها، ارتكزت على خطط الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وإلى الرؤية العامة لبرنامج الحكومة الذي يتضمن مسارا خاصا ببناء الإنسان وإعادة تشكيل الوعي وتطوير المجتمع الى جانب ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية وتعزيز قيم المواطنة.





وفيما يلى يستعرض "صدى البلد" الانجازات التى تمت وارتكزت إلى إستراتيجية عامة تشمل 7 محاور رئيسية هي تطوير أساليب عمل المؤسسات الثقافية وتفعيل دورها تجاه المواطن، دعم القيم الإيجابية في المجتمع، تحقيق العدالة الثقافية، تنمية الموهوبين والنابغين والمبدعين، تأكيد الريادة المصرية أمام دول العالم من خلال القوى الناعمة، مساندة الصناعات الثقافية وحماية التراث الثقافي.





إنجازات فى عهد السيسى.. محطات التحلية تقضى على مشكلة نقص مياه الشرب بالبحر الأحمر







المحور الأول: تطوير المؤسسات الثقافية

تم إحلال وتجديد بعض المنشآت الثقافية ورفع كفاءة وإعادة تأهيل وتأمين البعض الآخر إضافة إلى إدراج منشآت جديدة ضمن الخدمة الثقافية منها افتتاح وإعادة تشغيل 21 مركزا ثقافيا "دار الكتب بباب الخلق، قاعة الإطلاع بدار الكتب والوثائق القومية، استعادة مكتب الهيئة العامة للكتاب ببيروت، منفذ بيع هيئة الكتاب بجامعة بني سويف، متحف نجيب محفوظ بتكية ابو الدهب، مكتبة البحر الأعظم، مكتبة مصر العامة بكفر الدوار، قصور ثقافة السينما بجاردن سيتى - الرديسية باسوان – قنا – الاقالتة وحوض الرمال بالاقصر – بلبيس والزقازيق وديرب نجم بالشرقية - دمنهور إلى جانب مسارح الطليعة – العرائس - الكوميدي - الشباب والغد ، كما تم تدشين الدراسة بالمعهد العالي لفنون الطفل ومدرسة الفنون ومركز اللغات والترجمة بأكاديمية الفنون إضافة إلى تأسيس فروع لأكاديمية الفنون في محافظة أسيوط بالتعاون مع جامعتها ومحافظة الغربية ودمياط الجديد ومعهد عالي للسينما ببرج العرب بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة وأيضًا العمل على إنشاء معهد عالي للفنون الإفريقية وقسم خاص للدراسات الحرة يتبع الكونسرفتوار وفي ذات السياق تم أيضا إعادة هيكلة لجان المجلس الأعلى للثقافة ليعمل على أداء دوره بالشكل الأكمل ووضع التصورات والسياسات العامة للثقافة المصرية".





المحور الثاني: تعزيز القيم الإيجابية داخل المجتمع

ويهدف إلى غرس قيم المواطنة في المجتمع بالتواصل الإيجابي والمباشر مع المواطنين بما يحقق أهداف خطة التنمية المستدامة وبناء الإنسان المصري، وفي هذا الإطار نفذت وزارة الثقافة نشاطًا متنوعًا تضمن أمسيات، ندوات، صالونات، مؤتمرات ثقافية، معارض تشكيلية عروض سينمائية ومسرحية وفنية استفاد منها بشكل مباشر ملايين المواطنين فى مختلف أرجاء مصر.

وفي إطار مجابهة التعصب تم التعاون بين وزارتي الثقافة والأوقاف لتنفيذ وطباعة سلسلة رؤية تحتوي على عدة إصدارات توعوية وتم إصدار أول كتابين الأول بعنوان "فقه الدولة وفقه الجماعة" والثانى "حوار الثقافات بين الشرق والغرب" ويتم توزيعها بالمراكز الثقافية بالمحافظات، كما تم تنظيم بعض الندوات الثقافية التى تناقش محتوى الإصدارات بحضور الشيخ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

كذلك تم تحويل شعبة مسرح المواجهة والتجوال إلى فرقة متخصصة تتبع البيت الفنى للمسرح وتم إنتاج عروض تم اختيارها بعناية تهدف إلى التثقيف والتنوير لمحاربة الفكر المتطرف ويتم تقديمها فى جميع أرجاء مصر بما فيها المناطق الحدودية والنائية، واستمرارا للصحوة التى يشهدها المسرح المصرى أعيدت الأضواء إلى مسارح الدولة وتم تشغيلها بكامل طاقتها لتحقق لافتات كامل العدد فى إشارة لاستجابة المجتمع لخطوات إعادة تشكيل الوعى.

المحور الثالث: العدالة الثقافية

وفى محور تحقيق العدالة الثقافية والذى يهدف إلى توزيع الخدمات الثقافية فى مختلف ربوع الوطن بشكل متوازن باعتبار الثقافة حق أصيل لكل المواطنين وتم تنفيذ عدة برامج هى:

أولا الأنشطة المقدمة للمناطق الحدودية والنائية والأكثر احتياجًا:

وتتمثل في تقديم ندوات وملتقيات وصالونات ثقافية، أمسيات أدبية وشعرية، أنشطة فنية، قوافل ثقافية، ورش حكى أطفال، عروض سينمائية للكبار والأطفال، ورش ومعارض فنون تشكيلية، ورش للحرف اليدوية والتراثية حيث امتد النشاط إلى قرى النوبة في أسوان، مثلث حلايب – الشلاتين – أبو رماد في البحر الأحمر، شمال وجنوب سيناء ، مطروح، الوادى الجديد.

ثانيا برنامج الدمج الثقافي لأبناء المناطق الحدودية:

ويعتمد على دعم قيم الانتماء الوطني بين أبناء مصر في المناطق الحدودية والنائية حيث تم تنفيذ عدد من الزيارات الميدانية لعدد من المتاحف ومجمع الأديان والمزارات الثقافية والسياحية داخل جمهورية مصر العربية الى جانب اقامة أسابيع للدمج الثقافى بين أبناء المناطق الحدودية والنائية مع أبناء القاهرة ومدن الدلتا.





ثالثا برنامج القوافل الثقافية

ويهدف إلى تقديم الدعم الثقافي والمجتمعي للأسر المصرية في المناطق النائية وتوجيه الرعاية والتوعية إلى الشباب في مواقعهم لتعزيز المسئولية المجتمعية ونشر مكونات الثقافة الأدبية والفنية والتراثية بين فئات المجتمع حيث نفذت الوزارة 443 قافلة للمحافظات الحدودية وقرى محافظات إقليم غرب ووسط الدلتا وقرى محافظة المنيا بإقليم وسط الصعيد.





رابعا تنفيذ احتفالات عاصمة الثقافة المصرية

قررت وزارة الثقافة اختيار المحافظة التى تحتضن مؤتمر أدباء مصر عاصمة للثقافة المصرية وحملت مرسى مطروح اللقب فى عام 2019 بالتزامن مع افتتاح الدورة 33 من المؤتمر، حيث أقيم خلال العام 136 فعالية ثقافية وفنية بالمحافظة تضمنت أشكالا أدبية وفنية متعددة إلى جانب أسابيع ثقافية بالمدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وأخرى لذوي القدرات الخاصة، كما تم إعلان محافظة بورسعيد عاصمة للثقافة المصرية لعام 2020 فى افتتاح الدورة 34 من المؤتمر.





خامسا إعادة إحياء نشاط مراسم سيوة واستحداث مراسم النوبة

وهى مراسم دائمة تقوم بتنظيمها سنويًا الهيئة العامة لقصور الثقافة وتقع بواحة سيوة بمطروح توقفت لفترة وتم إعادة إحياء نشاطها، بالإضافة إلى استحداث مراسم النوبة بهدف تسجيل وتوثيق عادات وتقاليد وتراث أسوان والنوبة من خلال لوحات فنية تشكيلية.

سادسا تنمية جنوب الوادي

استهدفت خطة تنمية جنوب الوادى 19 قرية بالمنيا وبني سويف، حيث تم الانتهاء من تدريب 356 فتاة على الحرف اليدوية التراثية والتقليدية التى تعد أحد عناصر ومفردات الهوية.

سابعا معارض الكتاب بالمحافظات

تم تنظيم عدة معارض للكتاب على مستوى محافظات الجمهورية منها معرض رأس البر الأول للكتاب، معرض دمياط الأول للكتاب، معرض طنطا الثالث للكتاب، معرض كفر الشيخ الثاني للكتاب، معرض دمنهور الرابع للكتاب معرض الأسكندرية الدولي للكتاب، معرض دسوق السادس للكتاب، معرض بوسعيد الثالث للكتاب، معرض فيصل الثامن للكتاب، معرض سمالوط للكتاب، معرض الكتاب بقصر ثقافة العقاد بأسوان، معرض الكتاب بقصر ثقافة أسيوط، معرض الكتاب بجامعة السادات بالمنوفية، معرض الكتاب الأول بمركز شباب التمساحية بأسيوط، ومعرض الكتاب الاول بالحوامدية في الجيزة.





ثامنا المهرجانات التي تم تنظيمها

مهرجان السينما الأفريقية بالأقصر، مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة بأسوان، مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، مهرجان دمنهور الدولي للفلكلور، مهرجان الاوبرا الصيفى بمسرح سيد درويش بالاسكندرية، مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، المهرجان القومي للمسرح المصري، المهرجان القومي للسينما المصرية، المهرجان الصيفي بـ المسرح الروماني بالإسكندرية، مهرجان تعامد الشمس، مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي للمعاهد والكليات المتخصصة، ملتقى الأقصر الدولي للتصوير، ملتقى البرلس للرسم، مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية.





تاسعا أنشطة ذوى القدرات الخاصة

تم تنفيذ أنشطة متنوعة لذوي القدرات الخاصة بما يساهم في تعزيز مشاركتهم في الحياة الاجتماعية منها تشغيل قاعات للمكفوفين بدار الكتب وتجهيزها بأجهز تكنولوجية متطورة، مطبوعات بطريقة برايل، افتتاح فصول لتنمية الموهب لذوي القدرات الخاصة بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة والإسكندرية والمركز الثقافى بطنطا، إضافة إلى قبول 55 طالبا من ذوي الهمم لثقل موهبتهم الفنية بأكاديمية الفنون وإصدار مجلة قطر الندى كل ثلاث أشهر بطريقة برايل حيث وبالفعل تم تقديم 4 أعداد الى جانب عروض مسرحية من خلال فرقة الشمس لذوي القدرات الخاصة.





المحور الرابع تنمية الموهوبين والنابغين والمبدعين

قامت وزارة الثقافة برعاية عشرات الموهوبين في مختلف المجالات من خلال مراكز تنمية المواهب التي بدأت في التوسع بها في مختلف أقاليم مصر، بجانب تحفيزهم من خلال جوائز المسابقات التي يتم الإعلان عنها أو عن طريق الدعم اللوجيستي لهم إضافة إلى استكمال ورشة ابدأ حلمك لتدريب وتبنى شباب الموهوبين على فنون المسرح المختلفة وبدأ تعميم التجربة على محافظات مصر وتم تخريج الدفعة الثانية من الدارسين به في القاهرة خلال شهر أكتوبر 2019 وبلغ عددهم 170 فنانا كما تم تدشين تدريب الدفعة الثالثة بمشاركة 60 متدربا جديد اما في المحافظات بدأت أولى مراحل المشروع في سبتمبر 2018 بمحافظات الشرقية، أسيوط والفيوم وتم قبول 166 شابا، وتشجيعًا للمبدعين والنابغين تم زيادة قيمة جوائز النيل في الفنون والأداب والعلوم الاجتماعية لتكون قيمة كل جائزة 500 ألف جنيه بدلًا من 400 ألف جنيه، وفي إطار التأكيد على ريادة مصر الثقافية تم إستحداث جائزة النيل العربية ضمن جوائز الدولة تمنح لأحد المبدعين العرب وقيمتها 500 ألف جنيه كما تم زيادة قيمة جائزة ملتقى القاهرة الدولي للرواية العربية إلى250 ألف جنيه بدلا من 200 ألف جنيه وذلك للارتقاء بفن الرواية العربية وتحفيز المبدعين فى هذا المجال.







المحور الخامس تأكيد ريادة مصر الثقافية عالميا

تعمل وزارة الثقافة على تنفيذ محورين الأول تنفيذ فعاليات دولية داخل مصر حيث تم تنظيم أكثر من 20 حدثًا دوليا من أهمهم دورة اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولى للكتاب والتى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالمقر الجديد في مركز مصر للمعرض الدولية بالتجمع الخامس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية للموسيقى والغناء، مهرجان المسرح المعاصر والتجريبي، ملتقى القاهرة الدولي للخط العربي، مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية، مهرجان الطبول الدولي، إعادة إحياء بينالى القاهرة الدولي للفنون التشكيلية، إقامة الدورة التأسيسية لبينالي القاهرة الدولي لفنون الطفل، مهرجان الفنون والفلكلور الافرو صيني بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والسياحة كما استضافت مصر عدد من الفعاليات الدولية منها الاجتماع الإقليمي الخامس لرؤساء مكاتب حق المؤلف (الوايبو)، ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، الدورة الأولى من مهرجان منظمة التعاون الإسلامي، والدورة الحادية عشر من مهرجان المسرح العربي والذيفازت فيه مصر بجائزة أفضل عن عرض الطوق والاسورة.







أما البرنامج الثاني وتلبية الدعوة للمشاركة فى تظاهرات دولية في الخارج حيث امتدت قوى مصر الناعمة لأكثر من 80 دولة حول العالم وكان من أهم المشاركات تنفيذ فعاليات فنية بمدينتي روما وفيتربو بإيطاليا لمدة 6 أشهر من يونيو 2019، افتتاح الموسم الثقافي والفني للأكاديمية المصرية للفنون بروما، إقامة فعاليات فنية بالمملكة العربية السعودية بصفة تبادلية لتعزيز التعاون بين البلدين ومشاركات الفرق الفنية التابعة للوزارة في الاحداث الفنية والثقافية بدول (شرق أسيا- وأوربا والأمريكيتين) إضافة إلى 17 مشاركة بمعارض دولية للكتاب حيث حلت مصر كضيف شرف لأول مرة على معرض بلجراد الدولي للكتاب بصربيا، مشاركة أولى بمعرض نيروبي الدولي للكتاب بكينيا، معرض فرانكفورت الدولي للكتاب بكل من ألمانيا، عمان، الخرطوم، الشارقة، نيودلهي، باريس، سالونيك إلى جانب المشاركة في عدد من المهرجانات الدولية منها "كورسيكا لموسيقى المتوسط، مصر على ضفاف الجانج بالهند وفعاليات الأسبوع الثقافي المصري ضمن برنامج وجدة عاصمة الثقافة العربية بمملكة المغربية، وايضًا تمثيل مصر في منتدى إفريقيا لثقافة السلام مع قادة ورؤساء حكومات دول إفريقيا بأنجولا ، تمثيل مصرى في عدد من الفعاليات الدولية منها الدورة 40 للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (باليونسكو)، مهرجان كورسيكا الدولى لموسيقى البحر المتوسط بفرنسا، اجتماع اللجنة الدائمة للثقافة العربية بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) بتونس، المؤتمر الإسلامى الحادى عشر لوزراء الثقافة بتونس، الدورة الرابعة عشر للجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادى، مهرجان ايام قرطاج المسرحية بتونس والذى نال خلاله عرض الطوق والاسورة جائزة افضل عرض متكامل ، تنفيذ أجندة فعاليات رئاسة مصر للإتحاد الإفريقي 2019 حيث نفذت 264 فعالية في جميع المجالات الثقافية والفنية طوال العام منها 226 فعالية داخل جمهورية مصر العربية و28 فعالية خارج مصر بـ 11 دولة إفريقية وبرنامج أجندة فعاليات عام مصر فرنسا 2019 ضمن 25 فعالية متبادلة أقيمت في عدد من المدن الفرنسية بجانب تنظيم 84 نشاطا متنوعا داخل مصر.







المحور السادس دعم الصناعات الثقافية

ويهدف إلى دعم مجلات صناعة السينما والموسيقى والكتب والنشر وإعادة إحياء الحرف التراثية والتي من شأنها المساهمة في تعزيز خطط تنمية الاقتصاد المصري حيث استمر اصدار سلسلة ما المعرفية الموجهة للشباب إضافة إلى دعم إصدارات مكتبة الاسرة ليتراوح أسعارها ما بين 2.5 جنيه حتى 20 جنيها إلى جانب التوسع في اعداد الكتب المترجمة من اللغات اأاوروبية والآسيوية والإفريقية إلى العربية ليبلغ 183 كتابا كما أطلقت وزارة الثقافة مبادرة "صنايعية مصر" لتدريب الشباب على الحرف التراثية "النحاس، التطعيم بالصدف، الحلى التراثية، الخزف، الخيامية، أعمال قشرة الخشب" مجانا بمركز الحرف التقليدية بالفسطاط بعد اجتياز اختبار للراغبين من سن 18 إلى 40 سنة والتحق بالبرنامج 116 فردًا بدأت تدريباتهم اكتوبر الماضي كما تم تنظيم المبادرة في بعض المحافظات منها المنوفية 60 متدربا، مطروح 48 متدربا واسوان 80 متدربا.





وفي إطار دعم الصناعات الثقافية تم تأسيس الشركة القابضة للصناعات الثقافية والسينمائية والتي تعمل على تسويق المنتج الثقافي وتحويله إلى منتج هادف للربح مع الحفاظ على الجودة والمستوى الراقى وكخطوة أولى بدات الوزارة إجراءات تأسيس شركتين تابعتين هما القابضة للصناعات السينمائية والقابضة للحرف التراثية كمرحلة أولى .

المحور السابع: حماية وتعزيز التراث الثقافي

ويهدف هذا المحور إلى جمع وحماية وتوثيق تراث مصر الثقافي باعتباره جزء أصيل من التاريخ المصري وفي هذا الإطار نجحت الوزارة خلال العام في استراد مخطوطين قبل بيعهما في المزادات العلنية بالخارج وهما جزئين من المخطوط المخطوطة القرآنية للسلطان قنصوة الغوري، إلى جانب استرداد اطلس سديد لمحمود رائف الذي تسلمته وزير الثقافة من وزير الخارجية الألماني خلال زيارته للقاهرة إضافة إلى استمرار العمل في تنفيذ مشروع "عاش هنا" لتكريم رموز مصر من المبدعين والمفكرين وتخصيص المرحلة الثانية لتسجيل بطولات القوات المسلحة والشرطة بالتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء، إلى جانب استمرار العمل فى مشروع حكاية شارع والهادف الى وضع لوحة تعريفية باسم الشارع ونبذة مختصرة عن اسمه وسبب التسمية أو تاريخه، وفي مجال صون التراث شاركت مصر في إدراج ملف "النخلة .. المعارف – المهارات – التقاليد – الممارسات" بالقائمة التمثيلية للتراث الإنساني بالتعاون مع منظمة الأليكسو (المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم) بالتعاون مع 13 دولة عربية اخرى هى البحرين، الإمارات، السعودية، الكويت، سلطنة عمان، العراق، اليمن، فلسطين، الأردن، السودان، تونس، المغرب وموريتانيا، وقامت الإمارات بالتنسيق لتقديم الملف ممثلة عن الدول العربية.