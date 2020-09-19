الصحة العالمية: وفيات كورونا مرتفعة بشكل غير مقبول.. وحدوث موجة ثانية يبدو مؤكدا

عرضت فضائية "سكاى نيوز عربية"، تقريرا بعنوان، الصحة العالمية: وفيات كورونا مرتفعة بشكل غير مقبول.





ووفقا للتقرير، إن منظمة الصحة العالمية قالت إن الإصابات والوفيات بكورونا حول العالم تبدو ثابتة، ونبهت أن نسبة وفاة المصابين انخفضت مع تحسن تقنيات العلاج.





ومع ذلك المنظمة أبدت قلقها من معدل الوفيات الحالى، والذى يبلغ أحيانا 50 ألفا فى الأسبوع، فيما تسجل أسبوعيا حوالي مليوني إصابة فى جميع دول العالم.





وبدأت دول ومناطق عدة فى أوروبا بإعلانها عن قيود جديدة بعد قفزات فى حالات الإصابة، ومن بين تلك الدول أسبانيا وفرنسا واليونان، والتى أتبعت قيودا فى بعض المناطق لوقف تفشي الفيروس.





وقال رئيس الوزراء البريطانى، إن حدوث موجة ثانية يبدو مؤكدا، ولم يستبعد اللجوء إلى عزل شامل.