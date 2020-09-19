فنون جميلة حلوان: لم يتم تحديد موعد اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية بعد

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أنه من المقرر أن يبدأ تنسيق القبول بالجامعات لطلاب الدبلومات الفنية نهاية شهر سبتمبر ٢٠٢٠.





وأوضح الدكتور أحمد فؤاد هنو عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان حول هذا الأمر لصدى البلد، أنه لم يتم تحديد موعد اختبارت القدرات الخاصة بكليات الفنون بالنسبة لطلاب الدبلومات الفنية بعد وأن الموعد ستحدده وزارة التعليم العالي والبحث العلني وليس الكليات.





وأشار إلى أنه من المقرر أن تبدـ احتبارات القدرات الخاصة بهم نهاية شهر سبتمبر ٢٠٢٠ تزامنا مع موعد بدء التسيق الخاص بهم.