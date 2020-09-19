AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

فنون جميلة حلوان: لم يتم تحديد موعد اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية بعد

السبت 19/سبتمبر/2020 - 02:05 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
Advertisements
كريم ناصر
أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أنه من المقرر أن يبدأ تنسيق القبول بالجامعات لطلاب الدبلومات الفنية نهاية شهر سبتمبر ٢٠٢٠. 

وأوضح الدكتور أحمد فؤاد هنو عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان حول هذا الأمر لصدى البلد، أنه لم يتم تحديد موعد اختبارت القدرات الخاصة بكليات الفنون بالنسبة  لطلاب الدبلومات الفنية  بعد وأن الموعد ستحدده وزارة التعليم العالي والبحث العلني وليس الكليات. 

وأشار إلى أنه من المقرر أن تبدـ احتبارات القدرات الخاصة بهم نهاية شهر سبتمبر ٢٠٢٠  تزامنا مع موعد بدء التسيق الخاص بهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فنون جميلة حلوان: 400 جنيه مصروفات اختبارات القدرات

فنون جميلة حلوان : اختبارات القدرات ساعتين و نصف فقط وإلغاء الأسئلة النظرية

فنون جميلة حلوان: لا صحة لوجود دورات داخل الكلية لتأهيل طلاب الثانوية العامة لاختبارات القدرات

تعرف على أجزاء اختبار القدرات بفنون تطبيقية حلوان

لطلاب تنسيق 2020..تعرف على أجزاء اختبارات القدرات بكليتى الفنون الجميلة والتطبيقية..تعرف على أماكن اختباراتهم

تعرف على الأدوات التي يحتاجها الطلاب لأداء اختبارات قدرات فنون تطبيقية حلوان

ترشيحاتنا

باعوا الامتحانات وابتزوا الطلاب.. حيثيات الإدارية العليا بعزل أساتذة جامعيين بعين شمس

بعد اعتذار جروس.. اجتماع لـ لجنة اختيار مدرب الزمالك اليوم

جروس يعتذر عن عدم تدريب الزمالك

التنمية المحلية:25% قيمة التخفيض للتصالح في المدن الجديدة بـ 18محافظة

بـ الفسفورى المكشوف.. زوجة راغب علامة تثير الجدل فى أحدث ظهورلها

صور تفضح طبيبا مصريا فبرك قصة علاجه لدجاجة.. العملية في البرازيل والسبب الحقيقي لعلاجها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدأ ببيع الحلوى.. قصة أليكو دانجواتي أغنى رجل فى أفريقيا | صور

بعد خطوبتها.. شاهد| شبكة وفستان ابنة ماجد المصرى المحتشمة

صور جديدة من حفل خطوبة ابنة ماجد المصري.. شاهد