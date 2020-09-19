ضبط 4 أطنان كبدة فاسدة في ثلاجة بدون ترخيص بشبرا الخيمة

تمكنت مباحث التموين فى محافظة القليوبية ، من ضبط ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص في شبرا الخيمة، بها كمية كبيرة من الكبدة غير الصالحة للاستخدام الآدمى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.









تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد أحمد عبدالعليم مدير مباحث التموين يفيد تلقيه بلاغا يفيد العثور على ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بشبرا الخيمة بها كمية كبيرة من الكبدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمى تمهيدا لعرضها للبيع بالأسواق.





وعلى الفور تم تشكيل حملة من مباحث التموين بالقليوبية بالتنسيق مع مباحث قسم ثاني شبرا الخيمة وتمكنت من ضبط 4 أطنان كبدة.





وتبين أن المضبوطات غير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء تاريخ صلاحيتها وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من مفتشى الأغذية بوزارة الصحة تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق وتبين أن الثلاجة بدون ترخيص.