التصريح بدفن جثة فتاة لقيت مصرعها فى حريق منزلها ببنها

أمرت نيابة مركز بنها برئاسة المستشار موسى عبد البارى، مدير نيابة مركز بنها ، بإشراف المستشار على حسن، المحامى العام الأول لنيابات القليوبية، بالتصريح بدفن جثة فتاة لقيت مصرعها بحريق نشب بمنزلهم بقرية عبد المجيد نصير التابعة لمركز بنها.

















كما أمرت النيابة بطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة وحصر الخسائر والتلفيات.









وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على الحريق وإخماد النيران وتولت النيابة التحقيق.









تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد عمرو حرب، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بتلقيه بلاغا بنشوب حريق بمنزل من الطوب الأبيض ومعرش بالبوص.









تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق وإخماد النيران.









وبالفحص، تبين وفاة فتاة "أ. ش"، 19 عاما، نتيجة الحريق، وبالمعاينة الأولية تبين أن الحريق نشب نتيجة تسرب غاز من أنبوبة بوتاجاز بالمطبخ.







