في عهد الرئيس السيسي.. مدينة الأثاث بدمياط حلم تحول إلى واقع وأبهر العالم

الكثير من المشروعات الاقتصادية والصحية والقومية الضخمة على مدار السنوات الماضية، حيث أولى الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتماما كبيرا بمحافظة دمياط، وتم التركيز على رفع كفاءة منظومة البنية التحتية ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلًا عن تنفيذ خطة الدولة لإصلاح المنظومة التعليمية والصحية والاقتصادية، وشهدت محافظة دمياط تحولات غير مسبوقة على كافة الأصعدة وإنجازات تتحقق على أرضها فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.





مشروع مدينة الأثاث بمدينة شطا، لم يكن هناك حديث على مدار العام الماضي سوى عن مدينة الأثاث والتى افتتاحها الرئيس العام الماضي، فهي أول مدينة متخصصة بالشرق الأوسط تصل بالصناعة للعالمية.. وتم فرش 15.296 ألف وحدة ببشائر الخير 5 و3 من منتجات صغار الصناع بمدينة دمياط للأثاث وغرف النوم في المدينة الجديدة تبدأ من 7000 جنيه وبجودة عالية تناسب المقبلين على الزواج

تُعد مدينة دمياط للأثاث أكبر تجمع صناعي وتجاري للأثاث والأولى من نوعها في الشرق الأوسط، ويفصلها عن قلب مدينة دمياط 20 دقيقة تقريبًا بالقرب من مدخل محافظة دمياط بمنطقة شطا، علاوة علي انها تعد منطقة صناعية قائمة على مساحة 331 فدانًا، وأقرب الموانئ للمدينة هما ميناء دمياط (25 كم غربًا) وميناء بورسعيد (40 كم شرقًا)، و15 كيلو مترًا من سكة حديد دمياط.





ومدينة الأثاث تعد أحد أهم المشروعات القومية فى مصر التى توليها القيادة السياسية اهتمامًا بالغًا بإعتبارها أهم المدن الصناعية والاستثمارية بدمياط، وتعد أول وأكبر منطقة صناعية متخصصة فى صناعة الأثاث والصناعات المكملة فى الشرق الأوسط، حيث تقام على مساحة 331 فدانًا والتى صدر قرار مجلس الوزراء رقم 999 لسنة 2015 بتخصيصها لهذا المشروع، ويعتبر هذا القطاع أحد القطاعات الصناعية الواعدة فى مصر، حيث يتمتع منتج الأثاث الدمياطي بسمعة عالمية جيدة.





وتشمل المدينة منطقة تجارية تسويقية تضم أرض معارض وفندقًا ومركزًا دوليًا للمؤتمرات وخدمات إدارية ومستشفي ومركز تكنولوجي ومعهد فني للتصميم والتدريب الحرفي وخدمات مكملة أخري، ومن المتوقع أن توفر المشروعات بالمدينة أكثر من 25 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وتمثل «مدينة الأثاث» أهمية كبيرة لأهالي دمياط نظرًا لكونها تهدف إلي تطوير تلك الصناعة والنهوض بها وفقًا لأحدث التطورات العالمية خاصة ما يتعلق بالتصميمات وتطوير خطوط الإنتاج، وايضًا ايجاد فرص تصديرية لها بما يؤهلها للمنافسة اقليميًا ودوليًا إلي جانب النهوض بالصناعات الصغيرة والمتوسطة.





وبدأ تنفيذ مشروع مدينة دمياط للأثاث فى مايو 2017، علي إجمالي مساحة تصل إلى (331) فدانًا تشمل عدد واحد هنجر مخصص لمركز تكنولوجيا الأثاث، وعدد 5 مراكز خدمية تشتمل على (محلات تجارية، مكاتب إدارية، ورش، مركز إسعاف، مركز شرطة، مركز إطفاء، دورات مياه)، وبنية تحتية تتضمن عدد 2 كوبرى للربط بين الجانب الشرقى والغربى وأعمال شبكات المرافق (مياه، كهرباء، صرف، حريق) لخدمة أراضى المستثمرين البالغ عددها 292 قطعة أرض بإجمالى مساحة (139) فدانًا بالإضافة إلى أراضى المناطق الإدارية الخدمية بمساحة (56) فدانًا، فضلًا عن أعمال شبكات الطرق، وتغذية المياه والكهرباء، والصرف الصحى، وصرف الامطار، وعدد 7 محطات رفع.

ويتمنى صناع الأثاث بدمياط أن تصبح المدينة بالإمكانيات الجديدة مركزًا عالميًا لصناعة الأثاث في الشرق الأوسط وافريقيا، كما يتوقع أن تسهم المدينة في إحداث نقلة كبري في تصدير الأثاث المصري، وأن يتصدر المنتج المصري الأسواق العالمية والإقليمية والمحلية ويصبح شعار صنع في دمياط ماركة مسجلة.

وحلم مدينة الأثاث بدمياط نموذج حقيقى لارادة الدولة فى النجاح، حيث سيتم تأسيس المدينة حسب المواصفات العالمية بتقنية 3D، حيث يحتوى الهنجر الأول على 22 ورشة ومصنعًا صغيرًا ومقر المركز الخدمى للورش الجديدة، أما الثانى فتم إعداده ليكون مركزًا تكنولوجيًا لتطوير صناعة الأثاث والذى يضم مكانًا لتدريب الصناع على أحدث طرق التصنيع ومعملا كيمائيًا لاختبار جودة الأخشاب والمنتج النهائى بالإضافة إلى معمل اختبارات الجودة بالمدينة.





وبالنسبة لمزايا الأراضى الصناعية بالمدينة، فإن سعر المتر للأراضى داخل المدينة يقل بنسبه لا تقل عن 30% مقارنة بأسعار الأراضى المجاورة للمدينة بالإضافة إلى ان جميع الأراضى مرفقه بالكامل، ويتم العمل على خفض تكاليف التصنيع من خلال انشاء مصانع للصناعات التكميلية من مواد لصق ودهانات واسفنج والاكسسوارات اللازمة للصناعة ليكون بديلا للمستورد.





كما يتميز موقع المدينة، وذلك لقربها من ميناء دمياط وميناء بورسعيد وايضا اطلالها على الطريق الدولى الساحلى وقربها من محور 30 يونيو، وتتميز المدينة أيضا بوجود مركز تكنولوجيا الأثاث بها والذى يمنح شهادات معتمدة للمنتج المطابق للمقاييس المعدة للتصدير، كما أن الشركة تعاقدت مع واحدة من اكبر شركات التشغيل والصيانة لتقديم الخدمات ( نظافة، أمن وحراسة، وصيانة ) داخل المدينة على مدار الـ24 ساعة ىوتم انشاء موقف سيارات خاص بالمدينة.

من جانبه أكد المهندس اسامة صالح رئيس مجلس إدارة شركة مدينة دمياط للأثاث" انه تم التعاقد على توفير الخدمات الأساسية بالمدينة لتيسير انتقال صغار الصناع اليها مثل المراكز الخدمية (خدمة صيانة الماكينات، كابينة دهانات ومجفف، ماكينات CNC)، وتجار الحدايد والبويات، والماكينات والمكبس والمنشار والربوب، والكافيتريا، واستغلال الإمكانات الفنية المتاحة حاليا بمركز تكنولوجيا الأثاث، وتم مخاطبة الشرطة والاطفاء والصحة لمعاينة المواقع المخصصة لهم بالمشروع لاستلامها.





ولفت إلي الأنشطة التي قامت بها الشركة قبل الافتتاح الرسمي للمشروع، حيث أقيم معرض «فيرنكس دمياط» لأول مرة فى سبتمبر 2018 الماضي علي مساحة 10000 م2، وبلغ عدد المشترين الدوليين 700 مشترٍ أجنبى، وبلغت قيم المبيعات خلال هذ المعرض 40 مليون جنيه، وتم خلال المعرض عرض منتجات صغار الصناع لأول مرة، وبدعم مالى شبه كامل من شركة مدينة دمياط للأثاث، وتم الاتفاق على إقامة معارض دولية أخري بمدينة الأثاث خلال العام الجاري.





وأضاف أن هناك تسهيلات للصناع الراغبين في شراء الورش وأراضي المصانع بالمدينة الصناعية للأثاث، مؤكدا تذليل جميع العقبات لتحقيق الاستفادة القصوى من المشروع بما يخدم أهالى دمياط، حيث إن الهدف الرئيسي من إنشاء المدينة التغلب على مشكلة التسويق للأثاث المنتج داخل محافظة دمياط، وكذلك تعميق الصناعة والحد من استيراد جميع الخامات المستخدمة في صناعة الأثاث، ما يحقق ازدهارًا كبيرًا لتلك الصناعة.





وأشار إلي أن مدينة دمياط الجديدة للأثاث منطقة صناعية متكاملة متخصصة في صناعة الأثاث والأخشاب، وأن المدينة مقسمة علي جزئين رئيسيين و80% من مساحة المدينة مناطق صناعة عبارة عن ورش، و20% مركز تسويقي ومعارض وباقي الخدمات، ودمياط واحدة من 6 مناطق بالعالم تعمل بالخشب الطبيعي.





وأوضح أن أسعار غرف النوم تختلف على حسب مكونات غرف النوم من سرير ودولاب وتسريحة أو أكثر من ذلك، موضحًا أن فرش الشقة يختلف من مساحة إلى أخرى، فتبدأ أسعار غرف النوم في المدينة الجديدة من 7000 جنيه، وبجودة عالية تناسب المقبلين على الزواج.



