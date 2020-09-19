تعرف على الخطة المستقبلية لجامعة دمياط





وجاء خلال الاجتماع، عدد من مقترحات جامعة دمياط المستقبلية منها، إنشاء معهد فنى للتمريض يتبع كلية التمريض، لتلبية حاجة المجتمع ولتنمية الموارد الذاتية للجامعة، فتح الفصول الصيفية لطلاب كلية العلوم أسوة بزملائهم بالكليات الأخرى، وتلبية لمطلب طلاب كلية العلوم وحرصًا على مستقبلهم، مع توجيه الكلية بضرورة تذليل العقبات التى قد تقف أمام الطلاب، اعتماد اللائحة الداخلية للبرامج الخاصة التالية بمرحلة البكالوريوس.





اضافة إلى برنامج "تصميم الأثاث ومكملاته" بكلية الفنون التطبيقية، ورفع اللائحة للمجلس الأعلى للجامعات ، برنامج "المعلوماتية الطبية (المميز)" بكلية الحاسبات والمعلومات، ورفع اللائحة للمجلس الأعلى للجامعات، إسناد بناء المستشفى الجامعى على الأرض المخصصة لها بمدينة دمياط الجديدة بالحى الرابع ، ومساحتها 27,400 متر مربع لشركة النيل، وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.





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كما تم مناقشة إنشاء كلية الثروة السمكية بالجامعة، وتكليف الدكتور مصطفى المغازى الأستاذ بقسم إنتاج الحيوان بكلية الزراعة للقيام بالإشراف على ملف إنشاء الكلية، ويعاونه الدكتور أحمد فاروق فتح الباب الأستاذ بقسم إنتاج الحيوان بكلية الزراعة.





وأخيرا مناقشة إنشاء مركز أبحاث دولى بالجامعة لبحوث ودراسات الإعاقة والموهبة كوحدة ذات طابع خاص بالجامعه.