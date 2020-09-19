AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تعرف على الخطة المستقبلية لجامعة دمياط

السبت 19/سبتمبر/2020 - 01:35 م
الدكتور سيد دعدور
الدكتور سيد دعدور رئيس جامعة دمياط
Advertisements
زينب الزغبي
ناقشت، اليوم، جامعة دمياط برئاسة الدكتور سيد دعدور رئيس جامعة دمياط ، عددا من الملفات الخاصة بالخطة المستقبلية للجامعة ، وذلك بإضافة عدد من المشروعات الجديدة التى تضاف إلى الجامعة والتى تؤهلها للمنافسة مع كبرى الجامعات المصرية. 

وجاء خلال الاجتماع، عدد من مقترحات جامعة دمياط المستقبلية منها، إنشاء معهد فنى للتمريض يتبع كلية التمريض، لتلبية حاجة المجتمع ولتنمية الموارد الذاتية للجامعة،  فتح الفصول الصيفية لطلاب كلية العلوم أسوة بزملائهم بالكليات الأخرى، وتلبية لمطلب طلاب كلية العلوم وحرصًا على مستقبلهم، مع توجيه الكلية بضرورة تذليل العقبات التى قد تقف أمام الطلاب،  اعتماد اللائحة الداخلية للبرامج الخاصة التالية بمرحلة البكالوريوس.

اضافة إلى برنامج "تصميم الأثاث ومكملاته" بكلية الفنون التطبيقية، ورفع اللائحة للمجلس الأعلى للجامعات ، برنامج "المعلوماتية الطبية (المميز)" بكلية الحاسبات والمعلومات، ورفع اللائحة للمجلس الأعلى للجامعات، إسناد بناء المستشفى الجامعى على الأرض المخصصة لها بمدينة دمياط الجديدة بالحى الرابع ، ومساحتها 27,400 متر مربع لشركة النيل، وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

أقرأ أيضا:

كما تم مناقشة  إنشاء كلية الثروة السمكية بالجامعة، وتكليف الدكتور مصطفى المغازى الأستاذ بقسم إنتاج الحيوان بكلية الزراعة للقيام بالإشراف على ملف إنشاء الكلية، ويعاونه الدكتور أحمد فاروق فتح الباب الأستاذ بقسم إنتاج الحيوان بكلية الزراعة.

وأخيرا مناقشة  إنشاء مركز أبحاث دولى بالجامعة لبحوث ودراسات الإعاقة والموهبة كوحدة ذات طابع خاص بالجامعه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انطلاق الموقع الرسمي لجامعة دمياط باللغة الإنجليزية

جامعة دمياط تقفز 258 مركزا في تصنيف الـ webometrics

انطلاق فعاليات ورشة عمل المشروعات البحثية الممولة بجامعة حلوان

بالأسماء.. تعيينات جديدة في جامعة الفيوم

تعيينات جديدية بجامعة الفيوم: صفاء مديرا عاما للمستشفيات الجامعية .. وغلاب للمشروعات الصغيرة

بالأسماء.. تعيين رؤساء أقسام جدد بكليات جامعة بنها

ترشيحاتنا

بـ كاش مايوه.. فيفي عبده تحدث ضجة في السعودية

بفستان محتشم.. ابنة ماجد المصري تخطف الأنظار في حفل خطوبتها

عض الإيد اللي اتمدت له.. الطمع القاتل والرغبة في الثراء تقود لسفك الدماء

بعد قرار اعتزالها الفن.. شاهد.. داليا إبراهيم ترتدي الحجاب

رئيس الوزراء يشهد صب الدور L 45 في أعلى برج بأفريقيا

قنبلة جديدة.. انتشار فيروس جديد في الصين بسبب تسرب من مصنع اللقاحات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد خطوبتها.. شاهد| شبكة وفستان ابنة ماجد المصرى المحتشمة

صور جديدة من حفل خطوبة ابنة ماجد المصري.. شاهد

بـ الفسفورى المكشوف.. زوجة راغب علامة تثير الجدل فى أحدث ظهورلها