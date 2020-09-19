بتكلفة تجاوزت 50 مليار جنيه.. 5 مطارات جديدة ومشروعات تطويرية في قطاع الطيران

على مدار 6 سنوات ماضية سار قطاع الطيران المدني بخطى واضحة نحو خارطة الطريق التي رسمتها الدولة المصرية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق "رؤية مصر المستقبلية 2030"، تلك التنمية المستدامة التي تستهدفها الدولة لا يمكن تحقيقها دون طيران مدني يقف على أرضية صلبة، ومطارات تستوعب الزيادة المطردة في عدد المسافرين، تكون من شأنها أن تنعكس إيجابيًا على اقتصاديات الدول بصورة مباشرة، لذا قررت الدولة المصرية أن تحمل على عاتقها ضمن أولويات هذه المرحلة تشييد 5 مطارات جديدة، في زمن قياسي، يكون من شأنهم ربط كل ربوع الدولة المصرية، ويكون مردودهم الإيجابي الكبير على الأجيال القادمة، من دعم صناعة وسياحة وتسهيل استثمار.









مطار العاصمة الإدارية الجديدة

يقع مطار العاصمة الإدارية الجديدة عند الكيلو ٦١ بطريق القاهرة / السويس جهة الشرق من مطار القاهرة الدولي، والمطار مرتبط بأربعة طرق رئيسية هي: (طريق السويس - الطريق الدائري الأوسط – طريق العين السخنة – الطريق الإقليمي).









يتكون من مبنى ركاب بمساحة ٤٠٠٠ م٢، ومبنى ركاب رئيسي يشتمل على صالتين (صالة سفر - صالة وصول) بسعة ٣٠٠ راكب/ ساعة، وتم تزويد المطار بأنظمة تأمين طبقًا للمعايير الدولية ومعايير الأمان، بالإضافة إلى أحدث كاميرات المراقبة وأنظمة الكشف X-Ray فضلًا عن التفتيش اليدوي، كما تم تركيب نظام للإنذار الآلي ضد الحريق، ونظام للتحكم بالدخول، وأنظمة مراقبة بالكاميرات.









كما توجد خدمات أمنية تتعلق بالكشف عن الحقائب والمعادن وجميع الممنوعات، تتمثل في: خدمة الكشف عن الحقائب من خلال وحدات k٩ ، ٧ أجهزة X-RAY لتفتيش الحقائب، ٧ بوابات معدنية لتفتيش الركاب، ٨٨ كاميرا أمنية داخل الصالات.









أما ا لحقل الجوي للمطار، تم إنشاء ممر جديد بطول ٣٦٥٠ م وعرض ٦٠ م، وبقوة تحمل (PCN ٨٧) ، ٣ (TWY) بعرض ٣٤ م وطول ٤٠٠ م، ترمك بمساحة (٦٥٠ م × ٢١٠ م) يسع ٨ طائرات طراز عريض، بالإضافة إلى أنه تم تزويد المطار بأنظمة هبوط آلي (ILS/DME)، و مبنى برامج المراقبة مجهز بأحدث الأجهزة الخاصة لإدارة الحركة الجوية.









يحتوي المطار على عدة خدمات أخرى، تتمثل في: شاشات عرض بيانات FIDS ، وشاشات تليفزيونية، وإذاعة داخلية، وساعات مركزية، وخدمة الإنترنت Wi-Fi ، ساحة انتظار السيارات تسع ٤٠٠ سيارة و٢٠ أتوبيس، ١٢ بوابة رسوم سيارات (٦ دخول + ٦ خروج)، الطرق الإدارية (بطول ٢٠ كم تقريبًا)، والأسوار (بطول ٢٦ كم تقريبًا)، تم تنسيق الموقع بالكامل بمساحة ٢١ ألف م٢ زراعات (لاند سكيب)، ٤٢ مبنى إداريًّا وخدميًّا مُقَسَّمة إلى مبنى نفايات ومخلفات الطائرات، ومبنى مخازن إدارية، ومحطة كهرباء، وخزان مياه، ومبنى للتصاريح، ومحطة التبريد (وحدات التبريد)، ومبنى إداري للعاملين، ومحطة أرصاد جوية.









مطار سفنكس الدولي

يقع المطار عند الكيلو ٤٥ بطريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي، وذلك لتخفيف الضغط عن مطار القاهرة الدولي، وتقليل الكثافة المرورية عن قلب القاهرة، وخدمة المنطقة السياحية بمحافظة الجيزة (المتحف الكبير والأهرام).









يتكون من مبنى ركاب بمساحة ٤٠٠٠ م٢، ومبنى ركاب رئيسي يشتمل على صالتين (صالة سفر - صالة وصول) بسعة ٣٠٠ راكب/ ساعة، تم تزويده أيضا بأنظمة تأمين طبقًا للمعايير الدولية ومعايير الأمان، وأحدث كاميرات المراقبة وأنظمة الكشف X-Ray فضلًا عن التفتيش اليدوي، كما تم تركيب نظام للإنذار الآلي ضد الحريق، ونظام للتحكم بالدخول، وأنظمة مراقبة بالكاميرات.









كما توجد خدمات أمنية تتعلق بالكشف عن الحقائب والمعادن وجميع الممنوعات، تتمثل في: " خدمة الكشف عن الحقائب من خلال وحدات k٩ ، ٧ أجهزة X-RAY لتفتيش الحقائب، ٧ بوابات معدنية لتفتيش الركاب، ٨٨ كاميرا أمنية داخل الصالات".









أما الحقل الجوي، ف تم إنشاء ممر جديد بطول ٣٦٥٠ م وعرض ٦٠ م، وبقوة تحمل (PCN ٨٧)، ٣ (TWY) بعرض ٣٤ م وطول ٤٠٠ م،

ترمك بمساحة (٦٥٠ م × ٢١٠ م) يسع ٨ طائرات طراز عريض، و تم تزويد المطار بأنظمة هبوط آلي (ILS/DME)، و مبنى برامج المراقبة مجهز بأحدث الأجهزة الخاصة لإدارة الحركة الجوية.









يحتوي المطار على عدة خدمات أخرى، تتمثل في: " شاشات عرض بيانات FIDS ، وشاشات تليفزيونية، وإذاعة داخلية، وساعات مركزية، وخدمة الإنترنت Wi-Fi ، سا حة انتظار السيارات تسع ٤٠٠ سيارة و٢٠ أتوبيسا، و ١٢ بوابة رسوم سيارات (٦ دخول + ٦ خروج)، والطرق الإدارية (بطول ٢٠ كم تقريبًا)، والأسوار (بطول ٢٦ كم تقريبًا)، و تم تنسيق الموقع بالكامل بمساحة ٢١ ألف م٢ زراعات (لاند سكيب)، بالإضافة إلى ٤٢ مبنى إداريًّا وخدميًّا مُقَسَّمة إلى مبنى نفايات ومخلفات الطائرات، ومبنى مخازن إدارية، ومحطة كهرباء، وخزان مياه، ومبنى للتصاريح، ومحطة التبريد (وحدات التبريد)، ومبنى إداري للعاملين، ومحطة أرصاد جوية".









مطار البردويل الدولي

يقع المطار بوسط سيناء في منطقة المليز لخدمة المناطق الصناعية، بما فيها مصانع الأسمنت ومحاجر الرخام والمناطق الزراعية ومناطق الصيد في كل أرجاء سيناء.









يأتي ذلك في إطار دفع عجلة التنمية بشبه جزيرة سيناء، وتكريمًا لأبنائها الشرفاء الذين عبروا عن العلاقة الوثيقة التي تربطهم بالقوات المسلحة والشرطة المدنية، وتحملهم للأعباء التي فرضتها ظروف العمليات الأمنية ضد الإرهاب في سيناء، واعتزازهم بالجهد الذي تبذله القوات المسلحة من أجل استعادة الأمن والاستقرار في سيناء، والتواصل المستمر معهم للتعرف على مطالبهم واحتياجاتهم وإيجاد الحلول المناسبة لها.









يشمل المشروع على إنشاء ممر لصالح الطيران المدني بطول ٣٣٥٠ مترًا، وعرض ٦٠م، وإعادة إنشاء الممر المساعد بطول ٣ كم وعرض ٤٠م.









كما تتضمن الخطة إنشاء ٣ وصلات فرعية لربط الممر المدني بالممر العسكري بأطوال ٦٨٣ – ٩٩٦ - ١٢٠٩ أمتار، وعرض ٣٠ مترًا، وإنشاء ٢ ترمك للطائرات، ليكون أحدهما بمساحة ٤٣٨م × ٣٣٢م يسع ١٤ طائرة، والآخر بمساحة ٦٣٤م × ٢٠٠ يسع عدد ٨ طائرة إيرباص، وإنشاء ٥ وصلات لربط الترامك بالممرات، و٣ وصلات اتصال بطول ٢٥٠ مترًا وعرض ٣٠ مترًا لكل منهم، و٢ وصلة اتصال بطول ٣٥٧ مترا وعرض ٣٠ مترا لكل منهما، وإنشاء صالة ركاب بمساحة ٤٢٠٠ م٢ بطاقة ٢٠٠ راكب في الساعة، بالإضافة إلى المنشآت الخدمية والطرق الداخلية وشبكات المرافق وأعمال تنسيق الموقع.









وأيضًا إنشاء بوابة للمطار وسور من الدبش بطول ٢٢ كم، و٢٢ برج حراسة لتأمين المطار، كما شملت شبكات المياه والصرف الصحي وأعمال الكهرباء والإنارة، حيث تم تركيب مواسير تغذية U.P.V.C بطول ٤٤٥٠ م/ط، وإنشاء ١٥ غرفة محابس، وتركيب مواسير للصرف الصحي U.P.V.C بطول ٣٢١٠ م/ط، وإنشاء مطابق للصرف وغرف صرف مياه الأمطار، بالإضافة لتركيب ١١ محول كهرباء ١٠٠٠ ك ف أ، وكابلات جهد المتوسط بطول ٧٠٠٠م، و٢١٠ "عواميد إنارة".









مطار برنيس الدولي

هو مطار مدني عسكري يقع داخل قاعدة برنيس العسكرية، بقرية برنيس بمحافظة البحر الأحمر، تم تصميمه في وقت قياسي وبأعلى المعايير والمواصفات العالمية في مجال المطارات الدولية.









ويتكون "مطار برنيس الدولي" من ممر بطول ٣٦٥٠ مترًا وعرض ٦٠ مترًا، وترمك مدني يسع نحو ٨ طائرات، وصالة ركاب بسعة ٦٠٠ راكب في الساعة، وبرج للمراقبة بارتفاع ٥٨ مترًا و٤٧ منشأً فنيًّا وإداريًّا وخدميًّا، بتكلفة ٢,٣١٠ مليار جنيه، وله أهمية كبرى نظرًا لما تتمتع به هذه المنطقة من ثراء بالمقاصد السياحية وتميزها بموقع فريد على ساحل البحر الأحمر.









أما المطار الخامس، فهو مطار رأس سدر مازال مشروع قيد التنفيذ لم تنته الدولة المصرية بعد من استكمال إنشائه، لينضم أيضا إلى قائمة المطارات الجديدة التي خططت الدولة لإنشائه، ضمن استراتيجية رؤية مصر 2030.









وبحسب آخر تصريحات للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، فإن حجم الاستثمارات التي تم ضخها في قطاع الطيران المدني، تصل إلى أكثر من 50 مليار جنيه، وذلك على مدار الـ 6 سنوات الماضية، شملت تنفيذ مشروعات تطويرية بجميع المطارات المصرية، بالإضافة إلى تنفيذ إنشاء 5 مطارات جديدة تم تنفيذ 4 منها، ومازال مطار رأس سدر تحت الإنشاء.



