AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعد مغادرة الفرنسي كارتيرون.. باتشيكو يعود لحسابات الزمالك

السبت 19/سبتمبر/2020 - 03:15 م
باتشيكو
باتشيكو
Advertisements
القسم الرياضي
كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك ، عن عودة البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الأسبق للفريق الأبيض إلى حسابات مسئولي النادي الأبيض.

كان هذا لتولي تدريب الفريق في الفترة الحالية خلفا للفرنسي كارتيرون الذي فسخ تعاقده مع النادي.  

وكان السويسري جروس اعتذر عن عدم قبول تدريب الفريق، بسبب معاناته من مشاكل صحية فى عينه اليسرى، ويحتاج إلى تدخل جراحي والحصول على راحة لمدة 10 أيام، وهو الأمر الذي قد يصعب مهمة قبوله تدريب الزمالك.

وأضاف المصدر، أن مسئولي النادي يفكرون حاليًا فى هذا الأمر، وتحديد إمكانية انتظار المدرب من عدمه.

وكان مرتضى منصور، رئيس الزمالك، أكد بالأمس أن المنافسة بين الثنائي فيريرا وجروس لتدريب الزمالك، وهذا قبل أن يؤكد جروس لمسؤولي نادي  الزمالك معاناته من مشاكل صحية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الزمالك يدرس عودة فيريرا

تعرف على أبرز المرشحين لـ خلافه كارتيرون في الزمالك

"ديسابر" البديل.. فيريرا يقترب من خلافة كارتيرون في الزمالك

بعد رحيل كارتيرون عن الزمالك.. #فيريرا_جروس_يامرتضى يتصدر تويتر

3 مرشحين لخلافة كارتيرون في الزمالك.. ومدرب يصل القاهرة اليوم

آخرهم كارتيرون| لماذا لا يصمد المدربون الأجانب في تدريب الزمالك؟

ترشيحاتنا

بعد حالة الجدل..البيان الرسمي للمستشفى البرازيلي صاحب جراحة الدجاجة

الرئيس يتابعه باستمرار.. توسعة الدائري مشروع عملاق يواجه ٧ تحديات.. تفاصيل

تعرف على تكلفة إطلالة ياسمين صبري في أحدث جلسة تصوير

بعد محاولة تقربه لمصر.. كيف أصبح أردوغان العدو الأول للعرب؟

إثبات نسب طفلة فتاة الدقهلية.. الحكاية الكاملة من اغتصاب أمل حتى ظهور الحق.. فيديو

وظهر الحق.. إثبات نسب طفلة فتاة الدقهلية.. والأمن يضبط الأب الهارب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدأ ببيع الحلوى.. قصة أليكو دانجواتي أغنى رجل فى أفريقيا | صور

بعد خطوبتها.. شاهد| شبكة وفستان ابنة ماجد المصرى المحتشمة

صور جديدة من حفل خطوبة ابنة ماجد المصري.. شاهد