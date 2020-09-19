بعد مغادرة الفرنسي كارتيرون.. باتشيكو يعود لحسابات الزمالك

كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك ، عن عودة البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الأسبق للفريق الأبيض إلى حسابات مسئولي النادي الأبيض.





كان هذا لتولي تدريب الفريق في الفترة الحالية خلفا للفرنسي كارتيرون الذي فسخ تعاقده مع النادي.





وكان السويسري جروس اعتذر عن عدم قبول تدريب الفريق، بسبب معاناته من مشاكل صحية فى عينه اليسرى، ويحتاج إلى تدخل جراحي والحصول على راحة لمدة 10 أيام، وهو الأمر الذي قد يصعب مهمة قبوله تدريب الزمالك.





وأضاف المصدر، أن مسئولي النادي يفكرون حاليًا فى هذا الأمر، وتحديد إمكانية انتظار المدرب من عدمه.





وكان مرتضى منصور، رئيس الزمالك، أكد بالأمس أن المنافسة بين الثنائي فيريرا وجروس لتدريب الزمالك، وهذا قبل أن يؤكد جروس لمسؤولي نادي الزمالك معاناته من مشاكل صحية.