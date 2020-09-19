أنفاق وكباري ومحاور.. ماذا فعلت الدولة في المشروع القومي للطرق؟

شهد قطاع النقل تطورا ملحوظا خلال الست سنوات الماضية فمنذ أن تولى الرئيس السيسي رئاسة البلاد حدثت طفرة ملحوظة في هذا القطاع الهام، خاصة فيما يخص الطرق والكباري.





وتم التخطيط لتنفيذ المشروع القومي للطرق بإجمالي أطوال 7000 كم بتكلفة 175 مليار جنيه وبلغ إجمالي الأطوال المنفذة بالمرحلة الأولي والثانية من الشبكة القومية الجديدة للطرق 4500 كيلومتر وجاري العمل في المرحلة الثالثة بطول 1300 كيلومتر أخرى " ومخطط تنفيذ 1200 كيلومتر أخري فور الإنتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة لتصبح إجمالي أطوال شبكة الطرق السريعة والرئيسية 30,5 الف كيلومتر بعد ان كانت 23,5 الف كيلومتر في يونيو 2014 .





وفيما يلي نستعرض أبرز ما تم من تطوير في قطاع الطرق والكباري





إنجازات الدولة في مجال الطرق والكباري













-تم التخطيط لتنفيذ المشروع القومي للطرق باجمالي اطوال 7000 كم بتكلفة 175 مليار جنيه.





- بلغ إجمالي الأطوال المنفذة بالمرحلة الأولي والثانية من الشبكة القومية الجديدة للطرق 4500 كيلومتر

- جاري العمل في المرحلة الثالثة بطول 1300 كيلومتر أخري









- مخطط تنفيذ 1200 كيلومتر أخري فور الإنتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة





_ لتصبح إجمالي أطوال شبكة الطرق السريعة والرئيسية 30,5 الف كيلومتر بعد ان كانت 23,5 الف كيلومتر في يونيو 2014 .













- أولًا الطرق السريعة التي تم تنفيذها









_ وادي النطرون – العلمين بطول 135 كيلومتر





- الصعيد – البحر الأحمـر ( سوهاج – سفاجا ) بطول 180 كيلومتر





_ شبرا – بنها الحر بطول 40 كيلومتر





- القوس الشمالي من الطريق الدائري الإقليمي بطول 90 كيلومتر





- طريق الجلالة بطول 82 كيلومتر





- الفرافرة – عين دله بطول 90 كم









ثانيًا: محاور النيل





- تم التخطيط لانشاء عدد 21 محور كوبري علي النيل باجمالي تكلفة 30 مليار جنيه





_ بلغ عدد المحاور المنفذة منذ يونيو 2014 عدد 7 محاور ( طلخا – بنها – الخطاطبة – تحيا مصر " محور روض الفرج " – بني مزار – طما – جرجا )





_ جاري العمل في عدد 8 محاور أخرى ( حلوان - عدلي منصور – سمالوط – قوص – كلابشة – ديروط – دراو – بديل خزان أسوان )





_ مخطط البدء في انشاء 6 محاور جديدة علي النيل ( شبراخيت – سمنود – عمروس –الفشن – منفلوط – ابو تيج )





_ ليصل إجمالى كبارى ومحاور النيل إلى 59 محور/ كوبرى علي النيل بدلًا من 38 محور / كوبري قبل يونيو 2014 .









ثالثًا : كباري وأنفاق لخدمة السكة الحديد









- تم إنشاء ما يقرب من 600 كوبرى ونفق أعلى مزلقانات السكك الحديدية بتكلفة 85 مليار جنيه.





- من أهم كباري السكة الحديد ( سندوب – دمنهور – التوفيقية – قوص – الكلابية – أجا – دهشور – كوبري وادي حجول وكوبري كم 109 علي طريق القاهرة السويس الصحراوي)





- 5 كباري علي طريق بنها / المنصورة ( إسنيت – كفر شكر – بشلا – طنامل – صهرجت ) .









صيانة الطرق القديمة





- تم الانتهاء من تطوير وصيانة و رفع كفاءة 5000 كيلومتر من شبكة الطرق الحالية بتكلفة 15 مليار جنيه









من أهمها





طريق سوهاج / قنا الصحراوي الغربي





طريق المحلة / كفر الشيخ





طريق طنطا / كفرالشيخ





طريق طابا / نويبع





طريق دمياط / كفر البطيخ





طريق الكافوري / برج العرب





طريق سيدي كرير / مطار برج العرب





طريق بنها / المنصورة