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حوادث

كشف زيف إعلام الجماعة الإرهابية| حقيقة مشاجرة الباعة فى سوق العاشر

السبت 19/سبتمبر/2020 - 04:21 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
صرح مصدر أمنى بأن ماتناولته بعض مواقع جماعة الإخوان الإرهابية إدعت فيه إلقاء مولوتوف من الباعة الجائلين بمدينة العاشر من رمضان أمام سيارات الشرطة ، وأن حقيقة الواقعة هى حدوث مشاجرة بين الباعة الجائلين من ذوى الخلفيات الجنائية إستخدموا فيها الأسلحة البيضاء وبعض زجاجات المولوتوف.

وقد إنتقلت القوات على الفور ، وأن تراجع سيارات الشرطة التقليدية قد جاء بهدف تمكين القوات المعنية بمكافحة الشغب من الوصول إلى مكان الواقعة ، والتى تمكنت من السيطرة الفورية على المشاجرة وضبط أطرافها والأدوات المستخدمة فيها.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وعرضهم على النيابة العامة.
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