كشف زيف إعلام الجماعة الإرهابية| حقيقة مشاجرة الباعة فى سوق العاشر

صرح مصدر أمنى بأن ماتناولته بعض مواقع جماعة الإخوان الإرهابية إدعت فيه إلقاء مولوتوف من الباعة الجائلين بمدينة العاشر من رمضان أمام سيارات الشرطة ، وأن حقيقة الواقعة هى حدوث مشاجرة بين الباعة الجائلين من ذوى الخلفيات الجنائية إستخدموا فيها الأسلحة البيضاء وبعض زجاجات المولوتوف.





وقد إنتقلت القوات على الفور ، وأن تراجع سيارات الشرطة التقليدية قد جاء بهدف تمكين القوات المعنية بمكافحة الشغب من الوصول إلى مكان الواقعة ، والتى تمكنت من السيطرة الفورية على المشاجرة وضبط أطرافها والأدوات المستخدمة فيها.





وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وعرضهم على النيابة العامة.