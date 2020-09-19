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محافظات

انطلاق الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالشرقية غدًا

السبت 19/سبتمبر/2020 - 05:44 م
الحملة التنشيطية
الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية
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محمد الطحاوي
أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، انه قامت إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، برئاسة الدكتورة عايدة عطية مديرة الإدارة، بالتنسيق مع مسئولي تنظيم الأسرة بالإدارات الصحية بالمحافظة، بإنهاء كافة الإستعدادات والتجهيزات اللازمة تمهيدًا لإنطلاق الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية "حقك تنظمي"، إعتبارًا من غد الأحد ولمدة ١٠ أيام علي مرحلتين، خلال الفترة ٢٠-٣٠ سبتمبر الجارى. 

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه تشمل المرحلة الأولي ١٠ إدارات صحية بالمحافظة وهي " الزقازيق، منيا القمح، مشتول السوق، صان الحجر، العاشر من رمضان، كفر صقر، ههيا، القرين، الصالحية الجديدة، الإبراهيمية"، وتستمر لمدة ٥ أيام من ٢٠-٢٤ سبتمبر، والمرحلة الثانية تشمل ٩ إدارات صحية هي "بلبيس، القنايات، فاقوس، أولاد صقر، ديرب نجم، أبو كبير، الحسينية، أبو حماد، منشأة أبو عمر"، ولمدة ٥ أيام أخري خلال الفترة ٢٦-٣٠ سبتمبر الحالي.

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وأوضح وكيل الوزارة بأن الحملة تشمل خدمات تنظيم الأسرة، بجانب ندوات توعوية وتثقيفية، وتستهدف تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجانًا لجميع السيدات المستهدفة، من خلال عيادات تنظيم الأسرة الثابتة بالوحدات والمراكز الطبية، والعيادات الطبية المتنقلة لضمان وصول الخدمة إلى المناطق النائية والعشوائية المحرومة بالنجوع والقرى بجميع أنحاء المحافظة.

واضاف أنه تم توفير القوى البشرية اللازمة للحملة من الأطباء وهيئة التمريض والخدمات المعاونة، وتم التدريب الجيد لهم علي أعمال الحملة، وتم تحديد أماكن العيادات المتنقلة وخاصة بالمناطق المحرومة بالمحافظة، بجانب العيادات الثابتة بجميع المراكز الطبية والوحدات الصحية، كما تم التأكيد علي الدور الإعلامي، ودور الرائدات الريفيات في تنفيذ ندوات توعوية وتثقيفية، بجانب تكثيف الدعاية الإرشادية اللازمة للمواطنين، بأماكن ومواعيد الحملة بجميع أنحاء المحافظة.
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