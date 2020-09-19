AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لحمة الفقراء تمنع الجلطات.. فوائد أكل الفول للوقاية من أمراض كثيرة | شاهد

السبت 19/سبتمبر/2020 - 05:39 م
ارشيفية
ارشيفية
Advertisements
محمد حليم قنديل
قال الدكتور جمال شعبان مدير معهد القلب سابقا، إن الفول يرفع المناعة وبه مواد مضادة للأكسدة تمنع تصلب الشرايين وتقي من الجلطات.

وأضاف الدكتور جمال شعبان خلال مداخلة هاتفية على قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أن الفول به الاحماض الأمينية الاساسية لانه بديل بروتين حيواني وهو لحمة الفقراء كما يقول البعض.

وتابع مدير معهد القلب سابقا أنه يجب أن يطهي جيدا حتي لا يكون هناك مشاكل فى الهضم مسبقا ولابد من إضافة بعض الاشياء حتي يكون خفيفا على معدة الأنسان.

وأوضح الدكتور جمال شعبان أن تناول الفول يساعد فى ضبط مرض السكري، مشيرا إلى أنه يقلل من نسبة الكوليسترول الضار فى الجسم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ 6 حيل سريعة احمِ نفسك من الجلطات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ورق العنب

أكلات في العيد ممنوعة لمرضى القلب تعرف عليها

فوائد الرمان للمعدة والشعر والصحة

يقي من جلطات القلب.. جمال شعبان يوصي بالحرص على تناول الفول

منشط جنسي.. عميد معهد القلب السابق يفجر مفاجآة عن فوائد المانجو

ترشيحاتنا

بعد نجاحه في التعاقد مع عدة نجوم.. صفقات تشيلسي تفضح تناقض كلوب

صدمة.. باهر المحمدي يغيب عن الإسماعيلي 5 أشهر بعد جراحة في الركبة

حالتا إصابة بفيروس كورونا داخل نادي الإسماعيلي

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بالسماح بإقامة الأفراح والمؤتمرات والمعارض

خاص.. الترجي يعترف بتعثر مفاوضاته مع يوسف البلايلي

كشف زيف إعلام الجماعة الإرهابية| حقيقة مشاجرة الباعة فى سوق العاشر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ توب أبيض .. ميرنا نور الدين تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

الملك فاروق منع ركوب السيارات الحمراء.. واستثناء خاص لـ شكوكو.. ما السر؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول لب البطيخ