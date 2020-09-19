لحمة الفقراء تمنع الجلطات.. فوائد أكل الفول للوقاية من أمراض كثيرة | شاهد

قال الدكتور جمال شعبان مدير معهد القلب سابقا، إن الفول يرفع المناعة وبه مواد مضادة للأكسدة تمنع تصلب الشرايين وتقي من الجلطات.





وأضاف الدكتور جمال شعبان خلال مداخلة هاتفية على قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أن الفول به الاحماض الأمينية الاساسية لانه بديل بروتين حيواني وهو لحمة الفقراء كما يقول البعض.





وتابع مدير معهد القلب سابقا أنه يجب أن يطهي جيدا حتي لا يكون هناك مشاكل فى الهضم مسبقا ولابد من إضافة بعض الاشياء حتي يكون خفيفا على معدة الأنسان.





وأوضح الدكتور جمال شعبان أن تناول الفول يساعد فى ضبط مرض السكري، مشيرا إلى أنه يقلل من نسبة الكوليسترول الضار فى الجسم.