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مرأة

يقي من جلطات القلب.. جمال شعبان يوصي بالحرص على تناول الفول

السبت 12/سبتمبر/2020 - 08:18 ص
الفول
الفول
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هاجر هانئ
يعتبر الفول من الأطباق التي يحرص على تناولها الكثيرون نظرا  لمذاقه الشهي بالإضافة إلي ما يحتويه من عناصر غذائية وبروتينات وفيتامينات ضرورية لجسم الأنسان.

وقال  الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، إن الفول يتميز بأنه من الأطعمة الغنية بالبروتين والألياف والحديد و فيتامين  B ، كما أنه مهم للوقاية من مرض السكر.

وأضاف جمال شعبان في منشوره عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك أن "  الفول يحتوي علي نسب عالية من البروتين نباتي و الألياف بالإضافة إلي أنه ينشط هرمونات الجهاز الهضمي وينشط الأنسولين كما ينشط 3 هرمونات شبع منها هرمون يسمي جي إل بي 1 ويستخدم حاليا في علاج السكر ، وهرمون أخر يسمي بي واي واي يساعد في سد  الشهية بالإضافة إلي هرمون اميلين."

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وأشار إلى أن الفول مهم للوقاية من جلطات القلب وتصلب الشرايين ويخفض الكولسترول، كما أن الألياف و مضادات الأكسدة  التي توجد بالفول تقي من السرطان  كما أنه يساعد على الوقاية من وعلاج التهابات الأعصاب و الوقاية من وعلاج الأنيميا.

وأوصى جمال شعبان عميد معهد القلب السابق بإضافة زيت الزيتون الطازج والبيض والليمون والكمون لأن كل هذه الأشياء تزيد من فوائد الفول.


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