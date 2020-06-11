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مرأة

ماذا يحدث بالجسم عند تناول الفول السوداني ؟

الخميس 11/يونيو/2020 - 07:38 م
الفول السوداني
الفول السوداني
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حياة عبد العزيز
نشرت دراسة جديدة في مجلة التغذية، أن هناك علاقة قوية بين الفول السوداني وحرق الدهون، فهو مليء بالعناصر الغذائية مثل الألياف والبروتين والدهون الصحية للقلب، مما يجعل من السهل التحكم في السعرات الحرارية الإجمالية ويساعد على فقدان الوزن. 

كما يعد الفول السوداني من التسالي الغنية بالدهون الصحية التي تسمى الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة (MUFAs) والأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة (PUFAs) وترتبط بتقليل الالتهاب والسمنة وأمراض القلب والسكري، وقد ثبت أيضًا أن محتوى الدهون في المكسرات يحسن أيضًا قدرة الجسم على استخدام الدهون المخزنة كطاقة.

واشار موقع "timesofindia"، أن  الفول السوداني أيضًا مصدر جيد للطاقة يعزز عملية التمثيل الغذائي ونتيجة لذلك تحرق المزيد من السعرات الحرارية أثناء الراحة وأثناء النشاط والحركة، مما يساعد أيضًا في فقدان الوزن.


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ووفقًا للخبراء ، أن أفضل طريقة لتناول الفول السوداني هي بشكل خام أو محمص أو مسلوق، كما  يمكنك تناوله كزبدة الفول السوداني فهي تعتبر من الوجبات الغذائية التي تمد الجسم بالطاقة.
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