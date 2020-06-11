5 أطعمة لتقوية مناعتك بعيدا عن الأدوية

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1- الكانتالوب





يعد الكنتالوب من أفضل الفواكه غنى بفيتامين ج فهو غنى أيضا بالبوتاسيوم وفيتامين أ .





2- المانجو







مصدرًا جيدًا لفيتامين ج فهو غنى بالألياف والحديد و يمكن أن يساعد تناول المانجو على الاستفادة من صحتك العامة







3-التوت







غني بفيتامين C والحديد والبوتاسيوم وفيتامين E





