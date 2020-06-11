5 أطعمة لتقوية مناعتك بعيدا عن الأدوية

بعد جائحة فيروس كورونا كل ما يبحث عنه الكثيرين هى كيفية تقوية المناعة وتحسين الصحة العامة، ويمكنك الاعتماد على تناول الأطعمة والأعشاب؛ فهى الأغنى بفيتامين ج وتساعد على رفع جهاز المناعه أثناء فترة الحجر المنزلى.. وإليك أبرزها يقدمها موقع "بولد سكاى" الهندى..
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1- الكانتالوب
يعد الكنتالوب من أفضل الفواكه غنى بفيتامين ج فهو غنى أيضا بالبوتاسيوم وفيتامين أ .
2- المانجو
مصدرًا جيدًا لفيتامين ج فهو غنى بالألياف والحديد و يمكن أن يساعد تناول المانجو على الاستفادة من صحتك العامة
3-التوت
غني بفيتامين C والحديد والبوتاسيوم وفيتامين E
4- الفلفل الألوان
غنى بفيتامين سى وهو أحد مضادات الأكسدة القوية وتمنع مركبات الكابسيسين فى الفلفل نمو خلايا سرطان البروستاتا عن طريق قتلها.
5-الحبهان والقرنفل
كلاهما غنى بمضادات الأكسدة التى تقاوم الخلايا السرطانية وترفع المناعه