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مرأة

5 أطعمة لتقوية مناعتك بعيدا عن الأدوية

الخميس 11/يونيو/2020 - 02:42 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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لمياء الياسين
بعد جائحة فيروس كورونا كل ما يبحث عنه الكثيرين هى كيفية تقوية المناعة وتحسين الصحة العامة، ويمكنك الاعتماد على تناول الأطعمة والأعشاب؛ فهى الأغنى بفيتامين ج  وتساعد على رفع جهاز المناعه  أثناء فترة  الحجر المنزلى.. وإليك أبرزها يقدمها موقع "بولد سكاى" الهندى..

1- الكانتالوب

يعد الكنتالوب من أفضل الفواكه غنى بفيتامين ج فهو غنى أيضا بالبوتاسيوم وفيتامين أ .

2- المانجو

 مصدرًا جيدًا لفيتامين ج  فهو غنى بالألياف والحديد و يمكن أن يساعد تناول المانجو على الاستفادة من صحتك العامة

3-التوت

غني بفيتامين C والحديد والبوتاسيوم وفيتامين E

4- الفلفل الألوان

 غنى بفيتامين سى وهو أحد مضادات الأكسدة القوية وتمنع مركبات الكابسيسين فى الفلفل نمو خلايا سرطان البروستاتا عن طريق قتلها.

5-الحبهان والقرنفل 

كلاهما غنى بمضادات الأكسدة التى تقاوم الخلايا السرطانية وترفع المناعه

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