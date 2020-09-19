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مرأة

تجميد الحيوانات المنوية .. تقنية جديدة لإنقاذ خصوبة الرجال

السبت 19/سبتمبر/2020 - 07:02 م
تجميد الحيوانات المنوية
تجميد الحيوانات المنوية .. تقنية جديدة لانقاذ خصوبة الرجال
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اسماء محمد
يتضمن تجميد الحيوانات المنوية عملية الجمع والتحليل والحفظ بالتبريد حيث يتم تخزين خلايا الحيوانات المنوية السليمة من الرجل في درجات حرارة منخفضة للغاية لاستخدامها في وقت لاحق عندما يرغب في إنجاب طفل.
وذكر موقع " parenting.firstcry" انه يتم استخدام تقنية تجميد الحيوانات المنوية في علاج مشاكل الخصوبة أو لغرض التبرع للأفراد أو الأزواج الآخرين. على عكس عملية تجميد البويضات أو الأجنة لدى المرأة ، فإن تجميد الحيوانات المنوية سريع وسهل نسبيًا وغير مكلف.

ويوصى العلماء بالحفاظ على الحيوانات المنوية لجميع الرجال الذين يرغبون تأمين الخصوبة في المستقبل، لأن ظروف الحياة غير متوقعة "مثل التعرض لحادث يفقد القدرة على الانجاب"، 

ويقوم العديد من الأزواج بتجميد الحيوانات المنوية للحمل وإنجاب طفل في وقت لاحق. 

وينطبق الامر على الرجال غير المتزوجين الذين لا يعرفون إنجاب الأطفال ولكنهم يرغبون في الحصول على خيار ثانٍ على المدى الطويل. 

وهناك عدة أسباب تجعل هذه الفكرة جيدة. مع تقدم الرجال في السن ، و تقل جودة الحيوانات المنوية لديهم و تقل فرصهم في الإنجاب

وقال العلماء أن الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 45 عامًا يخاطرون بنقل الطفرات الجينية المتراكمة على مر السنين والتي تؤدي إلى عيوب خلقية وغيرها من الاضطرابات المعرفية. 

ويعتقد أن الذى يؤثر على جودة الحيوانات المنوية هو انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون لدى كبار السن من الرجال كل هذه العوامل تجعل تجميد الحيوانات المنوية حالة قوية للرجال الذين يتطلعون إلى الخصوبة في المستقبل.

من ناحية أخرى ، فإن تجميد الحيوانات المنوية قبل قطع القناة الدافقة  أو الإجراءات الأخرى لعلاج السرطان تطبيق شائع لهذا الإجراء. 


اما الرجال الذين يعانون من انخفاض عدد الحيوانات المنوية و يشاركون في علاجات أطفال الأنابيب فيستفيدون من تجميد الحيوانات المنوية. ويوصى بتجميد الحيوانات المنوية للمراهقين الذين بلغوا سن البلوغ وتم تشخيص إصابتهم بالسرطان.

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