برلمانى: قناة الجزيرة الإرهابية تبث تقارير مفبركة بهدف التحريض على أعمال العنف

قال النائب عبد الوهاب خليل عضو مجلس النواب، أن تصدر قناة الجزيرة الإرهابية، للمنصات الإعلامية الإخوانية التي تنقل وتبث تقارير مفبركة، بغرض التحريض على مظاهرات وأعمال عنف داخل الوطن، يكشف نوايا الحمدين الارهابية تجاه القاهرة وإصرار قطر تحت حكم تميم بن حمد على الاضرار بأمن مصر القومي.





واشار عضو مجلس النواب، في بيان له اليوم، أن قناة الجزيرة الارهابية ومعها قنوات الإخوان الأخرى، مثل مكملين والشرق وغيرهم تتحين الفرص للإضرار بالوطن، وتسير وراء كل بوق خائن وعميل للإساءة للقيادة التاريخية لمصر والإساءة لانجازات الرئيس السيسي، الذي يقوم بعملية تنمية وإصلاحات وتعمير واسعة في مصر لم تشهدها منذ عقود.





ولفت خليل، إلى ضرورة اصطفاف المصريين وراء قيادتهم التاريخية، وافساد هذه المؤامرات للحفاظ على الاستقرار والآمان وحالة التنمية والتطور في البلاد.