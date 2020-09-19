د. سعاد شريف تكتب: مصل الإنفلونزا يعزز المناعة ويحميك من كورونا

يعمل لقاح الانفلونزا الموسمية علي تقليل اعداد حالات covid 19 لانه يقلل من مضاعفات كورونا خاصه بين الاشخاص الاكثر عرضه للخطر مثل الحوامل وكبار السن واصحاب الامراض المزمنه كما انه يعمل علي تنشيط جهاز المناعه مثلما ادت لقاحات الحصبه والجدري وشلل الاطفال في انخفاض كبير في معدلات الوفيات بعد التطعيم









فمع بدايه موسم فصل الشتاء تم طرح مصل الانفلونزا الموسمي من قبل شركه فاكسيرا والذي يلجأ له كثير من الفئات اصحاب ضعف المناعه للوقايه من الانفلونزا الموسميه والامراض المعديه خاصه لدي كبار السن والاطفال والحوامل ولكن هذا العام مختلف حيث تصادف وجود فيروسين بلا علاج يحصدو الكثير من ارواح البشر وهو فيروس الانفلونزا الموسمية وفيروس كورونا لذلك فهذا العام هناك اهميه كبيره لتناول هذا المصل لما اثبته من نجاح في الوقايه من مضاعفات الانفلونزا مثل الالتهاب الرئوي خاصه لدي كبار السن وذوي الامراض المزمنه وبالتالي فهو ساهم بحد كبير في تقليل مضاعفات كورونا التي تستهدف الجهاز التنفسي









لانه يمنع الإصابة بنزلات البرد التي تتشابه في أعراضها مع فيروس كورونا، ومن ناحية أخرى يخفف حدة أعراض الإصابة بالفيروس، لأنه يمنع مشكلات الجهاز التنفسي التي يسببها البرد.









والإنفلونزا تهيئ الجسم للإصابة بفيروس كورونا، لأنها تصيب الجهاز التنفسي حيث يكمن الفيروس.







