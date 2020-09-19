إصابة سيدة و4 أطفال بتسمم غذائي بسوهاج

أصيب 5 أشخاص بتسمم غذائي إثر تناول وجبة طعام منزلي فاسد، بعزبة برهامي بمركز دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج.





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام يُفيد بورود بلاغ من المستشفى المركزي، بوصول سيدة وأربعة أطفال، في حالة إعياء شديدة وقئ مستمر، ادعاء تسمم غذائي إثر تناول وجبة طعام منزلي فاسد.





وبالانتقال والفحص تبين إصابة كل من: "صفاء حسين"، 35 عامًا، ربة منزل، و"محمد حسين"، 8 سنوات، و"دينا حسين"، 7 سنوات، و"وليد حسين"، 5 سنوات، و"بسمه حسين"، 3 سنوات، مُصابين بحالة إعياء شديد وقئ مستمر.





تم حجز الأطفال بالقسم الداخلي بالمستشفى، والأم في الاستقبال العام.



