AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

إصابة سيدة و4 أطفال بتسمم غذائي بسوهاج

السبت 19/سبتمبر/2020 - 10:06 م
تسمم
تسمم
Advertisements
أنغام الجنايني
أصيب 5 أشخاص بتسمم غذائي إثر تناول وجبة طعام منزلي فاسد، بعزبة برهامي بمركز دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام يُفيد بورود بلاغ من المستشفى المركزي، بوصول سيدة وأربعة أطفال، في حالة إعياء شديدة وقئ مستمر، ادعاء تسمم غذائي إثر تناول وجبة طعام منزلي فاسد.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة كل من: "صفاء حسين"، 35 عامًا، ربة منزل، و"محمد حسين"، 8 سنوات، و"دينا حسين"، 7 سنوات، و"وليد حسين"، 5 سنوات، و"بسمه حسين"، 3 سنوات، مُصابين بحالة إعياء شديد وقئ مستمر.

تم حجز الأطفال بالقسم الداخلي بالمستشفى، والأم في الاستقبال العام.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تناولوا مكرونة فاسدة..تسمم ربة منزل و٦ أطفال في سوهاج

مصرع فتاة تناولت طعاما فاسدا في سوهاج

تناولا طعاما فاسدا.. إصابة طفلين بتسمم غذائي في سوهاج

إصابة طفلين إثر تناول طعام فاسد بسوهاج

ترشيحاتنا

عن منع تدريب فريقين فى الدوري .. مطالبات بتقنين المقترح والجبلاية تؤكد : قيد الدراسة

انقلاب سيارة ميكروباص على كوبري العمرانية في الجيزة.. فيديو

بعد خطوبتها.. شاهد| شبكة وفستان ابنة ماجد المصرى المحتشمة

سعر ومواصفات تويوتا ياريس في مصر

تعويضات مادية لمن تعرض عقاره للإزالة.. 3 مطالب برلمانية لحل أزمة مخالفات البناء

أخبار الاهلي .. صفعة جديدة من النادي لـ إكرامي ورمضان صبحي.. الخطيب يشكر رئيس مصر المقاصة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الجينز الممزق.. إطلالة كاجوال لـ منة عرفة تجذب قلوب متابعيها

بعد أزمة أحمد حسن وزينب.. استشاري نفسي يكشف أضرار تعريض الطفل للتخويف

بملابس رياضية.. درة تستعرض جمالها على إنستجرام.. شاهد