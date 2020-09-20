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توك شو

مركز أورام قنا.. خدمة طبية للتخفيف عن أهل الصعيد.. فيديو

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 03:31 ص
الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد الحكيم مدير مركز أورام قنا
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قسم التوك شو

قال الدكتور محمد عبد الحكيم مدير مركز أورام قنا، إن مركز أورام قنا هو أحد المراكز المتخصصة لعلاج الأورام المنتشرة على مستوي الجمهورية والتابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، مضيفا ان مركز أورام قنا تم ضمه إلى المراكز الطبية عام 2016 ضمن الرؤية الرئاسية لتطوير الصعيد وتوفير الخدمات الطبية.

وأكد عبد الحكيم خلال تصريحات عبر قناة إكسترا نيوز، أن قنا من المحافظات التي لم تكن لها أي مركز لعاج الأورام و مرضي الأورام بمحافظات قنا و البحر الأحمر و الوادي الجديد كانوا يعانون للوصول إلى أقرب مركز لعلاج الاورام بالمحافظات المجاورة أو بالقاهرة.

وأضاف مدير مركز أورام قنا، أن المركز حاليا يقدم العلاج الكيمائي والعمليات الجراحية وينقص المركز حاليا وحدة العلاج الإشعاعي وبعض اجهزة الأشعة التشخيصية، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 3000 متر لإنشاء إمتداد للمركز بتكلفة تصل إلى 80 مليون جنيه لضم وحدة العلاج الإشعاعي و باقي خدمات الأشعة التشخيصية.

ونوه إلى أن القدرة الإستيعابية للمركز هي 104 سرير بالإضافة إلى 8 أسرة للرعاية المركزة و يعالج بالمركز 40 ألف مريض سنويا و هناك 200 مريض مترددين على العيادات الخارجية، مشددا على ان المريض يتلقي علاجه إما على نفقة الدولة أو التأمين الصحي.

وتابع: أن للمركز دور في الحملة الرئاسية للكشف عن سرطان الثدي حيث ان الحملة بدأت من قنا في شهر مارس و توقفت مؤقتا بسبب كورونا لكن عادت مرة أخري في شهر يوليو، مشيرا إلى ان مركز الأورام هو المركز الوحيد الذي يقدم التشخيص النهائي للمريض و من خلاله يبدأ علاجه.
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