الكنيسة ناعية فريد خميس: ساهم في مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة

نعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وفاة رجل الأعمال محمد فريد خميس الذى رحل عن عالمنا اليوم.





وجاء في نص البيان، تنعى الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني، الرمز الوطني الكبير، وأحد القامات الاقتصادية الوطنية رجل الأعمال محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، ورئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية ومؤسس مجموعة النساجون الشرقيون الذي أسهم عبر سنين طويلة في إثراء الاقتصاد القومي المصري.





وتابع قائلا، إن الراحل كان له اهتمام خاص بصعيد مصر تمثل في إقامة العديد من المشروعات التنموية، والأعمال الخيرية.





كما نذكر له بكل إعزاز الدور الاجتماعي الهام الذي قدمه لأبناء الوطن من خلال مؤسسته الاجتماعية، ودعمه لدور العبادة، وإسهاماته في الترويج لمسار العائلة المقدسة بإنتاج مجموعة من المنسوجات المتميزة التي تجسد الزيارة المباركة لمصر.





واختتم البيان، خالص العزاء لأسرة الفقيد العزيز ولأحبائه وتلاميذه، وكل من تلامسوا مع ما قدمه من عطاء إنساني نبيل.