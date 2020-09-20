حسام حسني: سيطرنا على موجة كورونا الأولى.. ونتمنى أن يكون اللقاح جاهزا في أول2021

مصر أقوي مما نتخيل ولديها الإمكانيات لإنتاج لقاح كورونا، مضيفا أن اللقاح لن يكون جاهزا هذا العام، لكن نتمنى أن يكون لقاح فيروس كورونا جاهزا في أول2021 . قال حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن





وأكد حسني خلال تصريحاته ببرنامج من القاهرة على قناة سكاي نيوز عربية، أن مصر حاليا في مرحلة الثبات والإحصائيات تثبت ذلك والانتكاسة تحدث إذا تضاعفت الأرقام عما هي عليها الآن خلال أسبوع أو عشرة أيام.





وأضاف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن الموجة الثانية تعريفها هو أن نصل لعدد مصابين يقارب 5% من أقصى عدد وصلنا له، ونستمر على ذلك لفترة ثم تحدث الزيادة المفاجئة.





ونوه إلى أن التجارب السريرية تقام في كل دول العالم مهما كانت جنسيتهم فالولايات المتحدة تقوم بتجارب سريرية على المواطنين الأمريكان و كذلك 17 دولة تقوم بالتجارب السريرية للقاح، مشددا علرى أن الدولة المصرية لن تسمح بأن يكون المواطن المصري فأر تجارب.



