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رياضة

حكام مباراتي الأحد.. بسيوني للإنتاج والجونة وسلامة حكماً للمقاولون والاتحاد

السبت 19/سبتمبر/2020 - 11:50 م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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يسرى غازى
أعلنت لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد عن الأطقم التحكيمية المقرر أن تدير مباريات الغد الأحد فى إطار منافسات بطولة الدورى الممتاز.
وأسندت لجنة الحكام إدارة مباراة الإنتاج الحربي والجونة إلى الحكم محمود بسيوني على أن يعاونه الثنائى أحمد ساهر وشريف التباع وحكمًا رابعًا إبراهيم شاهين وحكمًا للفيديو محمود دسوقي ومساعده أحمد جمال.

ويدير لقاء المقاولون العرب والاتحاد السكندرى الحكم محمد سلامة ويعاونه الثنائى تامر رشاد ومحمد صلاح وحكما رابعا أحمد ابراهيم وحكما الفيديو محمد عباس قابيل ومساعده محمد التابعي.

يذكر أن الأهلي توج رسميًا بالدوري بعد الزمالك من أسوان أمس بهدف دون رد ضمن مواجهات الجولة ذاتها.

وإليكم ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد تعادل الأهلي ومصر المقاصة
1- الأهلي 73 نقطة.
2- الزمالك 55 نقطة.
3- بيراميدز 48 نقطة.
4- المقاولون العرب 48 نقطة.
5- مصر المقاصة 37 نقطة.
6- الاتحاد السكندري 37 نقطة

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