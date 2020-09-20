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رياضة

الأهلي يشارك جماهيره بصورة لاحتفالات اللاعبين بالدوري

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 03:36 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
شارك النادي الأهلي جمهوره بمجموعة صور خاصة لاحتفال اللاعبين بالفوز بالدوري عبر الحساب الرسمي للنادي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ويظهر في الصور احتفال اللاعبين علي طريقة مؤمن زكريا الشهيرة من داخل غرفة خلع الملابس عقب تتويجهم بلقب الدوري العام لموسم 2019-2020.

وكتب معلقا: "احتفااااااال #CHAMP42NS".



وتوج الأهلي بطلا رسميا للدوري المصري الممتاز، موسم (2019-2020)، للمرة الـ42 في تاريخه، اول امس الجمعة.

وجاء تتويج الأهلي، بعد خسارة غريمه الزمالك أمام أسوان (0-1)، في استاد القاهرة، بافتتاح الجولة الـ28.
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