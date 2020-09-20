الاتحاد السكندري يعلن قائمة مباراة المقاولون العرب في الدوري









محمود الزنفلي، عمرو خليل، السيد سالم، صبري رحيل، مروان النجار، يوسف حسن، أسامة العزب، محمود شعبان، إسلام جمال، خالد الغندور، عبدالغني محمد، مروان عطية، أحمد راشد، رزاق سيسيه، أحمد حجي، أحمد رفعت، هشام محمد، كريم الديب، خالد قمر، أنيس سالتو.





ويغيب عن قائمة الفريق كل من عماد السيد بسبب إصابته بتمزق في العضلة الأمامية وأحمد نبيل مانجا للإصابة ومحمود رزق لتعرضه لإصابة بكسر في الأنف وعمر الميداني الذي تلقي إصابة في الوجه خلال خوض التمرينات .





ويغيب أيضا نور السيد قائد الفريق بعد قرار طلعت يسوف بإيقافه حتى نهاية الموسم بالإضافة إلي استبعاد محمد الصباحي لأسباب فنية.





ويحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس برصيد 37 نقطة بجدول ترتيب الدوري المصري