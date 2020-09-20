AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بأسيوط

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 12:14 م
التحصين ضدى الحمى
التحصين ضدى الحمى القلاعية
Advertisements
إيهاب عمر
وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بضرورة إتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من الأمراض الوبائية التي قد تصيب الحيوانات وتؤثر على تنمية الثروة الحيوانية والعمل على منع انتشار العدوى خاصة مع قرب حلول فصل الشتاء. 

اقرأ أيضا :


وأكد محافظ أسيوط على اهتمام الدولة بتقديم أوجه الدعم والرعاية الممكنة للمزارعين والمربين ونشر ثقافة التوعية والوقاية خير من العلاج للحفاظ على الثروة الحيوانية، موضحًا أن مديرية الطب البيطري بالمحافظة بدأت أمس تنفيذ الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بقرى ومراكز المحافظة طبقًا للخطة الموضوعة مسبقًا تنفيذا لتوجيهات الحكومة بالحفاظ على مستويات الصد المناعي ضد مختلف الأمراض الحيوانية الوبائية المستوطنة منعًا لانتشارها قبل موسم الشتاء مناشدًا المواطنين بالاستفادة من حملات التطعيم والتوعية التي تنفذها مديرية الطب البيطري بقرى ونجوع ومراكز المحافظة للتأكيد على أن الوقاية خير من العلاج. 


وقال الدكتور خالد بكري مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط إنه انطلقت أمس "السبت" فعاليات الحملة القومية المكثفة لتحصين الحيوانات (أبقار وجاموس وأغنام وماعز وجمال) ضد أمراض (الحمى القلاعية والوادي المتصدع) بقرى المحافظة بلجان ثابتة ومُتحركة من بيت لبيت ورصد أي حالات إشتباه في الإصابة بالأمراض الوبائية طبقًا للخطة الموضوعة وضمان وصول أكبر تغطية ممكنة بالتحصين قبل قدوم موسم الشتاء وبناءً على تكليفات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأعلن عن توفير كميات اللقاح والمهمات والأدوات اللازمة لهذه التحصينات عن طريق الهيئة العامة للخدمات البيطرية بما يحقق النتائج المرجوة من الحملة، مشيرًا إلى توجيهات محافظ أسيوط باتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من الإصابة بالأمراض الوبائية ومتابعته لما يتم من أعمال خلال مدة الحملة وتذليل العقبات أمام لجان التحصين مؤكدًا على جاهزية أطقم الأطباء والمساعدين ورؤساء الأقسام وأطباء الوقاية بمختلف الإدارات البيطرية للتعامل مع الحيوانات المريضة ومكافحة الأمراض الوبائية من خلال عدة إجراءات وقائية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تحصين 151 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالشرقية

الداودى: قنا الأولى بصعيد مصر فى تحصين الحيوانات ضد الحمى القلاعية ومرض الوادى المتصدع

رسميا.. المنوفية الأولى على مستوى الجمهورية في التحصين ضد الحمى القلاعية

بيطرى قنا: لا وجود لحالات اشتباه لأى أمراض وبائية بين الحيوانات

الزراعة: إطلاق الحملة القومية للتحصين ضد الحُمى القلاعية

ترشيحاتنا

خطيب ابنتي لا يصلي فهل أتم زواجها منه؟.. شاهد رد الإفتاء

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة

بجمبسوت أنيق .. رضوى الشربيني تستعرض رشاقتها

دعاء ترك الشهوات والمعاصي

أخبار الرياضة| الزمالك ينتظر رد فيريرا والتراجع عن صفقة أري بابل.. والحضري: مستعد أشيل الكور في الأهلي

سعر تويوتا كورولا هايبرد toyota corolla hybrid 2021 الكهربائية.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكاش مايوه.. منة فضالي تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة

بالأسعار.. مقارنة بين أقوى السيارات من فئة الــ SUV فى مصر

بملابس عصرية.. زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها