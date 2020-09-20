انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بأسيوط

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بضرورة إتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من الأمراض الوبائية التي قد تصيب الحيوانات وتؤثر على تنمية الثروة الحيوانية والعمل على منع انتشار العدوى خاصة مع قرب حلول فصل الشتاء.





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وأكد محافظ أسيوط على اهتمام الدولة بتقديم أوجه الدعم والرعاية الممكنة للمزارعين والمربين ونشر ثقافة التوعية والوقاية خير من العلاج للحفاظ على الثروة الحيوانية، موضحًا أن مديرية الطب البيطري بالمحافظة بدأت أمس تنفيذ الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بقرى ومراكز المحافظة طبقًا للخطة الموضوعة مسبقًا تنفيذا لتوجيهات الحكومة بالحفاظ على مستويات الصد المناعي ضد مختلف الأمراض الحيوانية الوبائية المستوطنة منعًا لانتشارها قبل موسم الشتاء مناشدًا المواطنين بالاستفادة من حملات التطعيم والتوعية التي تنفذها مديرية الطب البيطري بقرى ونجوع ومراكز المحافظة للتأكيد على أن الوقاية خير من العلاج.









وقال الدكتور خالد بكري مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط إنه انطلقت أمس "السبت" فعاليات الحملة القومية المكثفة لتحصين الحيوانات (أبقار وجاموس وأغنام وماعز وجمال) ضد أمراض (الحمى القلاعية والوادي المتصدع) بقرى المحافظة بلجان ثابتة ومُتحركة من بيت لبيت ورصد أي حالات إشتباه في الإصابة بالأمراض الوبائية طبقًا للخطة الموضوعة وضمان وصول أكبر تغطية ممكنة بالتحصين قبل قدوم موسم الشتاء وبناءً على تكليفات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.



