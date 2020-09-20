AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الحلم الأكبر.. حسين الشحات يحتفل بالدوري ويوجه رسالة مهمة لجماهير الأهلي

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 12:23 م
حسين الشحات
حسين الشحات
Advertisements
عمرو الحلوانى

احتفل حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بتتويج فريقه بلقب الدوري الممتاز رقم 42 فى تاريخه.


وكتب حسين الشحات، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا: "الحمد لله.. التتويج ببطولة الدوري رقم ٤٢ الأهلي في الصدارة ودائما رقم ١ البطولة رقم 2 في مسيرتي مع العملاق الكبير المارد الأحمر".


وأضاف: "مبروك مجلس إدارة النادي ومبروك لكل زملائي على كل الجهد المبذول، شكرا الجهاز الفني بالكامل، شكرا لكل جماهير الأهلي كل فرد في غرفة الملابس عمال ومساعدين، واليوم نحتفل ونفرح ومن الغد نبدأ للهدف الأسمى والأكبر".


وتابع: "الحلم الأفريقي هو حلم شخصي وجماعي لكل الفريق لنقدمه لكل جماهير الأهلي أنتم من تستحقون، الحمد لله على الشفاء الكامل جاهز وكل التركيز لإسعادكم وأن نقدم ما يستحق منا هذا الكيان، مبروك للجميع".

Advertisements

ترشيحاتنا

صلاح أساسي.. ليفربول بالقوة الضاربة في مواجهة تشيلسي بـ الدوري الإنجليزي

سعر ومواصفات تويوتا فورتشنر toyota fortuner 2021.. صور

البنك المركزي: ارتفاع الودائع غير الحكومية لـ3.9 تريليون جنيه في مايو الماضي

بدون رجيم قاسى ..طرق تخسيس تحول جسمك لمكينة حرق

جميل راتب .. حكاية فنان غاب عن مصر 30 عاما ليعود بالشر المطلق

قبل الحظر بساعات.. ارتفاع هائل في تنزيلات تيك توك وWeChat

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكاش مايوه.. منة فضالي تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة

بالأسعار.. مقارنة بين أقوى السيارات من فئة الــ SUV فى مصر

بملابس عصرية.. زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها