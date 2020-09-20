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تعليم

انعقاد اللجنة الطبية لذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة جنوب الوادي

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 03:13 م
الدكتور يوسف غرباوى،
الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى
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يوسف رجب

أعلن الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، عن عقد اللجنة الطبية الخاصة بتوقيع الكشف الطبى على الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة المتقدمين للإلتحاق بكليات الجامعة النظرية" الآداب- الحقوق- التجارة''.


و أشار غرباوى، إلى أن التوقيع يتم دون شرط المجموع للعام الجامعى 2020/2021، حيث تم الكشف على ١٧ طالبا وطالبة من ذوى الاحتياجات الخاصة بالمستشفى الطلابى.


وأضاف رئيس الجامعة، أن اللجنة الطبية تشكلت من الدكتور على عبد الرحمن غويل، عميد كلية الطب رئيسًا للجنة وعضوية رئيس قسم طب و جراحة العيون و رئيس قسم جراحة العظام ورئيس قسم المخ و الأعصاب.


ومن جانبه تفقد  الدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اللجنة الطبية الخاصة التى عقدت بالإدارة الطبية.


وأشار نصارى، إلى أن اللجنة ناظرت الطلاب لتحديد إذا كانت حالة الطالب تسمح له بالالتحاق بالكلية المناسبة من عدمه.


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انعقاد اللجنة الطبية لذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة جنوب الوادي
انعقاد اللجنة الطبية لذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة جنوب الوادي
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