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تعليم

بدء الكشف الطبي للطلاب الجدد بجامعة جنوب الوادي

السبت 19/سبتمبر/2020 - 12:10 م
الكشف الطبى بجامعة
الكشف الطبى بجامعة جنوب الوادى
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يوسف رجب

بدأت جامعة جنوب الوادي اليوم، السبت، إجراءات الكشف الطبى على الطلاب المستجدين للعام الجامعي 2020 /2021 بكليات الجامعة بقنا و الغردقة.


وأشار الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادي، إلى أن الإدارة الطبية بدأت اليوم السبت فى توقيع الكشف الطبى على طلاب كلية الطب البشرى وتستمر إجراءات الكشف حتى يوم 20 أكتوبر 2020 لباقى كليات الجامعة بقنا والغردقة.


وأكد رئيس الجامعة، أن الجامعة استعدت لإجراءات الكشف الطبى باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال إجراءات الكشف الطبي لمواجهة الظروف الاستثنائية لفيروس كورونا المستجد وحرصًا على سلامة الطلاب.


كما أوصى رئيس الجامعة، بضرورة توفير كل سبل الراحة للطلاب الجدد و أولياء أمورهم أثناء توقيع الكشف الطبي عليهم، حيث تم إقامة أماكن انتظار لأولياء الأمور تم خلالها توفير وسائل الراحة ومراعاة التباعد بينهم.


وأشار رئيس الجامعة، إلى أن هذه المرحلة تشمل بقية الطلاب الناجحين عن التقدم من الدور الأول وكذلك الطلاب الناجحين عن التقدم من المرحلتين الأولى والثانية والطلاب الناجحين فى الدور الثانى و تستمر حتى يوم الإثنين الموافق 21 سبتمبر الجارى. 


وشدد رئيس الجامعة على ضرورة القيام بالإجراءات الاحترازية خلال عملية تسجيل الرغبات حفاظًا على سلامة الطلاب وأولياء أمورهم.


وفى سياق متصل تواصل معامل التنسيق بجامعة جنوب الوادى تسجيل رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المرحلة الثالثة بمعامل التنسيق بمقر الجامعة بقنا وفروعها فى الغردقة.


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بدء الكشف الطبي للطلاب الجدد بجامعة جنوب الوادي
بدء الكشف الطبي للطلاب الجدد بجامعة جنوب الوادي
بدء الكشف الطبي للطلاب الجدد بجامعة جنوب الوادي
بدء الكشف الطبي للطلاب الجدد بجامعة جنوب الوادي
بدء الكشف الطبي للطلاب الجدد بجامعة جنوب الوادي
بدء الكشف الطبي للطلاب الجدد بجامعة جنوب الوادي
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