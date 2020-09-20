مجلس طب أسنان بنات يكرم طالباته بطلات العالم في إيناكتس جامعة الأزهر

كرّم مجلس كلية طب الأسنان بنات جامعة الأزهر بالقاهرة برئاسة الدكتورة إيناس طلعت، عميدة الكلية، والدكتورة منى حسام الدين مندور، وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة ياسمين المهدي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، طالبات الكلية المشاركات في فريق مسابقة ريادة الأعمال "إيناكتس جامعة الأزهر" بعد أن رفعوا اسم مصر وجامعة الأزهر.





جاء هذا التكريم بعد التمثيل الأزهري المشرف لفريق إيناكتس الأزهر، وتحقيقه فوزًا كبيرًا على جميع المشاركين وحصوله على المركز الأول على مستوى العالم.





فيما تم التكريم بحضور الدكتور مصطفى عبد الغني، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، الذي أكد بدوره على أن طالبات جامعة الأزهر نماذج مضيئة في جميع المحافل الدولية.





وأعلن عبدالغني أن هذا الإنجاز الكبير الذي تحقق على مستوى العالم كان بفضل الله -عز وجل- ودعم دائم ومستمر من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، مضيفًا أن طلاب وطالبات جامعة الأزهر أبهروا العالم وأكدوا أنهم بحق متميزون في المعارف والعلوم كافة.