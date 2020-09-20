أسعار الذهب فى ختام تعاملات اليوم الأحد الموافق 20-9-2020

انخفضت اسعار الذهب خلال ختام تعاملات اليوم الأحد الموافق 20-9-2020؛ بقيمة 3 جنيهات .





وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا في محلات الصاغة اليوم 849 جنيه بعد أن كان يسجل 852 جنيه













بينما وصل سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة لنحو 970 جنيه.









وبلغ سعر الجرام من عيار 18 نحو 728 جنيه .









وسجل سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 566 جنيه.









ووصل سعر أوقية الذهب لـ 30.17 ألف جنيه و الجنيه الذهب بـ 6792 جنيه و كيلو الذهب بـ 970.286 ألف جنيه.









وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



