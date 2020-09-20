AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أسعار الذهب فى ختام تعاملات اليوم الأحد الموافق 20-9-2020

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 05:36 م
الذهب في مصر
الذهب في مصر
Advertisements
أحمد علام
انخفضت اسعار الذهب خلال ختام تعاملات اليوم الأحد الموافق 20-9-2020؛  بقيمة 3 جنيهات .

وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا في محلات الصاغة اليوم 849 جنيه  بعد أن كان يسجل  852 جنيه 



بينما وصل سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة لنحو 970 جنيه.


وبلغ سعر الجرام من عيار 18 نحو 728 جنيه .


وسجل سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 566 جنيه.


ووصل سعر أوقية الذهب لـ 30.17 ألف جنيه و الجنيه الذهب بـ 6792 جنيه و كيلو الذهب بـ 970.286 ألف جنيه.


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عيار 24 يسجل 987 جنيها.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

أسعار الذهب اليوم الأحد 6-9-2020

الذهب يتراجع 7 جنيهات.. وعيار21 يسجل 841 جنيها للجرام

الذهب يتراجع 5 جنيهات في ختام تعاملات اليوم.. اعرف الأسعار

سعر الذهب اليوم الأحد الموافق 13-9-2020

استقرار الذهب في مستهل تعاملات اليوم 13-9-2020

ترشيحاتنا

قرار جديد من المحكمة بشأن استئناف سما المصري على سجنها سنتين

السويسري فايلر غاضب من شائعات رحيله عن الأهلي

أحمد حسن ينتقد قناة الأهلي بسبب محمود طاهر.. تفاصيل

تحذير من جوجل.. حذف هذه التطبيقات نهائيا من متجر بلاي

بعد تجديد رخصة القيادة| محمد رمضان يوجه رسالة إلى إدارة المرور

مرتبات شهر سبتمبر 2020.. اعرف موعد قبض جميع الوزارات والجهات الحكومية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة جذابة.. مريهان حسين برفقة ابنة ماجد المصري.. شاهد

بمواصفات فائقة .. تعرف على موعد انطلاق وحش BMW

بعد نصح الناظر به .. تعرف على مصادر فيتامين ب 6