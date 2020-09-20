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رياضة

تعرف علي حقيقة التواصل مع ميتشو لقيادة فريق الزمالك

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 06:13 م
ميتشو
ميتشو
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القسم الرياضي
كشف مصدر مطلع بمجلس إدارة نادي الزمالك عن حقيقة التوصل لاتفاق مع الصربي ميتشو المدير الفني الأسبق للفريق للعودة مجددا لقيادة القلعة البيضاء في الفترة الحالية .

يأتي هذا خلفا للفرنسي كارتيرون الذي فسخ تعاقده مع النادي.

وأكد مصدر بمجلس إدارة النادي أنه لا أساس من الصحة لما تردد في الفترة الأخيرة حول الاتفاق مع المدرب الصربي .

وأكمل المصدر أن ميتشو لم يحضر إلى النادي للاجتماع بمسؤولي الزمالك اليوم للاتفاق على تدريب الفريق.

وأوضح المصدر أن ميتشو لم يكن مطروحا من الأساس ضمن الأسماء التي تولت ستتولى تدريب الفريق خاصة وأنه رحل بسبب سوء النتائج في الفترة الماضية، وليس من المنطقي أن يتم التعاقد معه في الفترة الحالية في مرحلة مهمة.

وأضاف المصدر أن المنافسة حاليا تنحصر بين كل من البرتغالي فيريرا والأرجنتيني جابريل كالديرون المدير الفني السابق للهلال السعودي.

ومن جانبه علق ميتشو على الأمر موضحا أنه يتواجد في مصر حاليا ولكن لتواجده في معسكر منتخب زامبيا تحت 15 سنة خاصة وأنه يتولى تدريب المنتخب الأول ويشرف على منتخبات الناشئين.

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