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فن

ملك قورة تبهر متابعيها في أحدث جلسة تصوير لها

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 07:26 م
ملك قورة
ملك قورة
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محمد بدران


نشرت الفنانة الشابة ملك قورة , عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات و الصور " انستجرام " صورة لها من على الارجوحة.و


ظهرت ملك قورة با إطلالة صيفية مميزة حيث التقطت عدة صور بطرق مختلفة واعتمدت تسريحة شعر بسطة دون تكلف حيث اكتفت بإسدال شعرها على كتفيها.

وتألقت ملك بماكياج هادئ وبسيط بألوان البينك والكشمير، كما نسقت اكسسوارات بسيطة بأسورة مع طلاء اظافر بسيط وانيق.



يذكر أن آخر مشاركات الفنانة ملك قورة في الدراما، مسلسل"نصيبي وقسمتك 3" في حكاية "مين طفى النور" بطولة سهر الصايغ وكريم قاسم وعدد من الفنانين ومن تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج مصطفى فكري.


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