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إبراهيم منير كاذب وخائن.. أحمد موسى: لا تصالح مع الجماعة الإرهابية.. فيديو

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 08:56 م
احمد موسى
احمد موسى
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حمزة شعيب
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإرهابي إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان الإرهابية حاليا، مقيم في بريطانيا.

وأضاف موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «من الطبيعي تواجد منير في بريطانيا، لأنها الدولة التي صنعت الجماعة»، مؤكدا أن الإرهابي إبراهيم منير ادعى كذبا وجود مبادرات للتصالح مع مصر.

وأكد أنه «لا تصالح مع جماعة الإخوان الإرهابية، وكل ما قاله إبراهيم منير كذب وزيف»، مشيرا إلى أن مصر لا تؤمن بفكرة المواءمة مع الجماعة الإرهابية.

وأردف موسى، قائلا: «إبراهيم منير إرهابي وحرامي وكاذب».
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