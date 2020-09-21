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مرأة

بدون مسكنات.. علاجات سريعة لالتهاب المفاصل

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 08:00 ص
مفاصل
مفاصل
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لمياء الياسين
 
التهاب المفاصل وآلام المفاصل المصاحبة له يمكن التخلص منه بعلاجات منزلية مفيدة بشكل لا يصدق وهي بديل رائع للأدوية. فإليك أبرز علاجات منزلية ثبت أنها تتغلب على التهاب المفاصل، الناتجة عن التهاب المفاصل.

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1. مارسى اليوجا.
تساعد في تخفيف الكثير من الأمراض ، بما في ذلك  التهاب المفاصل. حتى أنك ستقلل من التوتر الذي يصاحب التعامل مع المرض

2. تناول الأطعمة الصحية.
هناك بعض الأشياء التي تتناولها تؤدي إلى تفاقم التهاب المفاصل. يجب اتباع نظام غذائي مضاد للالتهابات.

النظام الغذائي النباتي هو خيار رائع. توفر الفاكهة والخضروات مضادات الأكسدة التي تحارب الالتهابات. لا تعني هذه النصيحة أن عليك أن تصبح نباتيًا. يمكن أن يكون التخلص من اللحوم الحمراء وزيادة الأطعمة النباتية مكانًا ممتازًا للبدء.

ابتعد عن الأطعمة المصنعة والسكريات المضافة والدهون المتحولة. ستؤدي هذه الأطعمة إلى تفاقم الالتهاب. كما أنها ستوسع محيط الخصر لديك وتتسبب في العديد من المشاكل الصحية الأخرى.

3. ممارسة السباحة.
تعتبر السباحة طريقة رائعة لتخفيف آلام المفاصل تعد أحد أسباب فعالية السباحة في تخفيف آلام المفاصل هو أن الماء يدعم 90٪ من وزن الجسم .

4. ابق رطبًا.
يمكن أن يساعد شرب الماء في تخفيف آلام المفاصل فيساعد شرب الماء في الحفاظ على مرونة مفاصلك ويحارب التيبس. كلما أصبحت مفاصلك أكثر صلابة وجفافًا ، زاد الألم.

5.  إنقاص الوزن.

إن التخلص من الوزن الزائد عن مفاصلك طريقة رائعة للتخلص من الضغط على مفاصلك.

6. جرب العلاجات الساخنة والباردة.

 استخدام العلاجات الساخنة والباردة  لتخفيف الألم فإن العلاج بواسطة الثلج يكون أفضل إذا تم تطبيقه في غضون 48 ساعة. يقلل من تدفق الدم إلى المنطقة ، مما يبطئ الالتهاب.

7. تناولى الأعشاب والتوابل

كجزء من نظامك الغذائي المضاد للالتهابات ، يجب أن تدمج بعض الأعشاب والتوابل. لقد ثبت أن لها خصائص مضادة للالتهابات ، مما يساعد على تقليل الألم. بالإضافة إلى ذلك ، فهي غير مكلفة
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