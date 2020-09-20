رئيس جامعة الملك سلمان الأهلية: هدفنا تحقيق تنمية في شبه جزيرة سيناء.. فيديو

قال الدكتور أشرف سعد القائم بأعمال رئيس جامعة الملك سليمان الأهلية الدولية ، إن الجامعة متواجدة في جنوب سيناء والغرض من إنشائها عمل تنمية في شبه جزيرة سيناء .





واضاف اشرف سعد خلال لقائه في برنامج الحياه اليوم المذاع علي قناه الحياه ، ان مصر بها تعليم متواجد في شبه جزيرة سيناء مؤكدا ان الجامعات الأهلية الجديدة التي تم إنشاؤها جامعات جيل رابع وما بعد الجيل الرابع . لقائهشبهالأهليةإنشاؤها





واوضح اشرف سعد ، ان مصر بها مراكز إشعاع تنويري و لها السبق في ذلك منوها أن بعد الفتوحات الاسلامية اصبح لدينا جامعات تسمى الجيل الاول مثل جامعة الازهر .





وتابع : بعد ذلك أصبح لدينا جامعات الجيل الثاني وكان يوجد بها تعليم وبحث علمي للنشر .





واستكمل : بعد ذلك وصلنا الى ان اصبح لدينا جامعات الجيل الثالث التي أصبح بها براءة اختراع اما بالنسبة الى جامعات الجيل الرابع فهي اصبحت تنتج شيء من المعرفة. ذلكالىأصبحبراءةالىشيء



