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رئيس جامعة الملك سلمان الأهلية: هدفنا تحقيق تنمية في شبه جزيرة سيناء.. فيديو

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 10:28 م
أشرف سعد
أشرف سعد
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إبراهيم القادري
قال الدكتور أشرف سعد القائم بأعمال رئيس جامعة الملك سليمان الأهلية الدولية ، إن الجامعة متواجدة في جنوب سيناء والغرض من إنشائها عمل تنمية في شبه جزيرة  سيناء .

واضاف اشرف سعد خلال لقائه في برنامج الحياه اليوم المذاع علي قناه الحياه ، ان مصر بها تعليم متواجد في شبه جزيرة سيناء مؤكدا  ان الجامعات الأهلية الجديدة التي تم إنشاؤها  جامعات جيل رابع وما بعد الجيل الرابع  .

واوضح اشرف سعد ، ان مصر بها مراكز إشعاع تنويري و لها السبق في ذلك منوها أن بعد الفتوحات الاسلامية اصبح لدينا جامعات تسمى الجيل الاول مثل جامعة الازهر .

وتابع : بعد ذلك أصبح لدينا جامعات الجيل الثاني وكان يوجد بها تعليم وبحث علمي للنشر .

واستكمل :  بعد ذلك وصلنا الى ان اصبح لدينا جامعات الجيل الثالث التي أصبح بها براءة اختراع اما بالنسبة الى جامعات الجيل الرابع فهي اصبحت تنتج شيء من المعرفة.

واشار الى ان ما بعد الجيل الرابع يعمل علي التكامل بين التكنولوجيا والتعليم مع البحث العلمي 
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