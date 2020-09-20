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محافظات

محافظ جنوب سيناء يتابع أعمال التجميل بشارع الكورنيش و306 وشاطئ الفيروز بالطور

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 07:48 م
جولة محافظ جنوب سيناء
جولة محافظ جنوب سيناء
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ايمن محمد
تابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الاحد الانتهاء من اعمال عددًا من المشروعات التنموية والخدمية بمدينة طور سيناء قبيل إفتتاحها.

يأتى ذلك في إطار المتابعة اليومية للمشروعات الجاري تنفيذها حيث تشهد مدينة طور سيناء تنفيذ حزمة من المشروعات الخدمية والتنموية تمثل نقلة حضارية وطفرة لمدينة طور سيناء العاصمة.

 تفقد المحافظ خلال الجولة شارع 306 الذي يشمل 24 محل تجاري حضاري يوفر عدد 24 فرصة عمل مباشرة 96 فرصة عمل غير مباشرة لاهالي مدينة طور سيناء، وتجهيز خيام لعرض المنتجات البدوية لاهالي مدينة الطور وزائريها وميدان افريقيا ومركز دعم وتمكين المراة والذي شهد رفع كفاءة للغرف الفندقية بدار الضيافة.

كما تفقد المحافظ خلال الجولة انتهاء  أعمال كورنيش المدينة وميدان النصر وشاطئ الفيروز مشيرًا ان تلك المشروعات تحول وجه مدينة طور سيناء وتحقق طفرة تنموية لم تتحقق من قبل، مضيفًا أن باعمال تطوير قرية الجبيل بطور سيناء ستضع مدينة طور سيناء علي خريطة السياحة العالمية. 

واشار المحافظ ان المحافظة تستعد الان للعمل ابتداءًا من شهر اكتوبر المقبل لاعمال المرحلة الثانية من تطوير مدينه طور سيناء والتي ستبدأ  بصيانة وتطوير  المسرح الصيفي المتواجد بمدينة الطور من أجل نشر الثقافة داخل المدن وتنمية الوعى الثقافى لأهالى المحافظة وإنشاء فرق للفنون الشعبية من أهالى الطور.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء نادر عشماوي سكرتيرعام المحافظة، واللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد، واللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للمشروعات والتنمية،وأحمد عبد العظيم رئيس مدينة طور سيناء، وبعض القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

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محافظ جنوب سيناء يتابع أعمال التجميل بشارع الكورنيش و306 وشاطئ الفيروز بالطور
محافظ جنوب سيناء يتابع أعمال التجميل بشارع الكورنيش و306 وشاطئ الفيروز بالطور
محافظ جنوب سيناء يتابع أعمال التجميل بشارع الكورنيش و306 وشاطئ الفيروز بالطور
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