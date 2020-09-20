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رياضة

ليستر سيتي يفوز 4-2 على بيرنلي ويتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 10:28 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
فاز فريق ليستر سيتي على نظيره بيرنلي بأربعة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الثانية من البريميرليج.

افتتح كريس وود التسجيل لبيرنلي في الدقيقة العاشرة، قبل أن يعادل هارفي بارنس النتيجة لليستر في الدقيقة 20.

وفي الشوط الثاني، سجل إيريك بيترز الهدف الثاني لليستر في الدقيقة 50 بالخطأ في مرماه، قبل أن يضيف چاستن الهدف الثالث لليستر في الدقيقة 61.

وسجل جيمي داني هدف بيرنلي الثاني ، لكن برايت قضى على آمالهم في العودة بتسجيله الهدف الرابع لليستر.

وبتلك النتيجة تصدر نادي ليستر ترتيب الدوري بعد أن رفع رصيده ل 6 نقاط، فيما توقف رصيد بيرنلي عند صفر من النقاط في المركز الرابع عشر بصفر نقطة

يذكر أن ليستر سيتي فاز في الجولة الأولى علي ويست بروميتش ألبيون بثلاثية نظيفة.

ولم يلعب بيرنلي أولى الجولات في البريميرليج، حيث تم تأجيل لقاءه أمام مانشستر يونايتد
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