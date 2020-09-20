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رياضة

ترتيب الدوري المصري بعد تعادل المقاولون العرب وموقف الزمالك

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 10:54 م
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
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حسن العمدة
انتهت أحداث مباراة فريقي المقاولون العرب والاتحاد السكندري بالتعادل لهدف لكل منهما، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب المقاولون العرب فى الجولة الـ28 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

افتتح الاتحاد السكندري التهديف فى الدقيقة 60 عن طريق كريم الديب من ركلة جزاء .

وأدرك المقاولون العرب هدف التعادل فى الدقيقة 94 عن طريق شكري نجيب فى الوقت القاتل ليخطف نقطة ثمينة لذئاب الجبل .

وجاء ترتيب الدوري المصري بعد سقوط المقاولون فى التعادل :

1- الاهلي 73 نقطة .
2- الزمالك 55 نقطة .
3- المقاولون العرب 49 نقطة .
4- بيراميدز 48 نقطة .
5- الاتحاد السكندري 38 نقطة .
6- مصر المقاصة 37 نقطة .
7- سموحة 36 نقطة .
8- إنبي 35 نقطة .
9- أسوان 34 نقطة .
10- الانتاج الحربي 33 نقطة .
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