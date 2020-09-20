ترتيب الدوري المصري بعد تعادل المقاولون العرب وموقف الزمالك

انتهت أحداث مباراة فريقي المقاولون العرب والاتحاد السكندري بالتعادل لهدف لكل منهما، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب المقاولون العرب فى الجولة الـ28 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.





افتتح الاتحاد السكندري التهديف فى الدقيقة 60 عن طريق كريم الديب من ركلة جزاء .





وأدرك المقاولون العرب هدف التعادل فى الدقيقة 94 عن طريق شكري نجيب فى الوقت القاتل ليخطف نقطة ثمينة لذئاب الجبل .





وجاء ترتيب الدوري المصري بعد سقوط المقاولون فى التعادل :





1- الاهلي 73 نقطة .

2- الزمالك 55 نقطة .

3- المقاولون العرب 49 نقطة .

4- بيراميدز 48 نقطة .

5- الاتحاد السكندري 38 نقطة .

6- مصر المقاصة 37 نقطة .

7- سموحة 36 نقطة .

8- إنبي 35 نقطة .

9- أسوان 34 نقطة .

10- الانتاج الحربي 33 نقطة .