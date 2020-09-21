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مصلحة الجمارك تخفض بعض السلع من 30% إلى 40% |تعرف على التفاصيل

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 12:27 ص
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل
قال الشحات غتوري، رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني لرئيس مصلحة الجمارك، إن هناك طلبات واقتراحات من شركات الصناعات المصرية أو الغرف المختصة لتخفيض أسعار الجمارك.

وأضاف الشحات غتوري، في تصريحات تليفزيونية على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أنه صدر القرار رقم 55 لسنة 2020 بتعديل 45 بندا جمركيا، منها خفض فئات، ورفع بعض الفئات الأخرى؛ لتشجيع الصناعة المصرية، واستحداث بنود لم تكن موجودة.

وتابع رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني لرئيس مصلحة الجمارك، أن تخفيض الجمارك كان لاستراتيجية الدولة وسياستها بالنسبة إلى التحول للطاقة النظيفة.

وأوضح الشحات غتوري، أن القرار كان خفض ضريبة الوارد على السيارات المعدة لـ 10 أشخاص وأكثر بما فيهم السيارات المعدة بمحرك دفع كهربائي، والتخفيض سيكون من 30% إلى 40%.

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