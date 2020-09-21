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بتحب القطط جدا.. سماح انور: درست لايف كوتشينج.. ومحمد صبحي غول فن..فريد شوقى تغلب على انحصار الاضواء عنه بالكتابة والإنتاج لنفسه

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 07:01 ص
الفنانة سماح انور
الفنانة سماح انور
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أسامة علي
حلت الفنانة سماح أنور ضيفة ببرنامج مساء دى إم سي، تقديم الإعلامية إيمان الحصرى وأدلت بالعديد من التصريحات نرصدها فى التقرير التالى:

لايف كوتشينج
كشفت الفنانة سماح أنور سبب نشاطها الكبير على مواقع التواصل الاجتماعى، "السوشيال ميديا"لافتة إلى أنه بعد إصابتها فى حادثة ومكوثها 11 عاما بدون حركة درست "اللايف كوتشينج"، والعديد من الكتب فى هذا الشأن للتخلص من الإحباط  لديها وبعد عودتها ولقائها أصدقائها، بدوا يعرضون عليها مشاكلهم وبدأت تساعدهم على حلها فـ اقترحوا عليها أن تستغل الأمر موهبتها ودراستها كعمل حيث أنها لا تعمل فى التمثيل.

وتابعت قائلة:" فضلت 6 سنين الناس تكلمنى واساعدها فى حل مشاكلها"، لافته إلى أنها أصبحت تستخدم السوشيال ميديا حاليا فى هذا الأمر.


مش عارفة مبشتغلش ليه
قالت انور "أنا مش عارفة ليه مش بشتغل، الموضوع مالوش علاقة بوقت لكن ليه علاقة بمهنة التمثيل نفسها التمثيل هو مهنة الأنتظار انا معرفش أزاى اسعى للتمثيل لو فيه دور مناسب هترشح ليه".


فريد شوقى
قالت سماح أنور أن الفنان الراحل فريد شوقى تغلب على انحسار الأدوار عنه بعد تقدمه فى السن بـ كتابة سيناريوهات لنفسه وانتاجها مثل البخيل وانا، قطار العمر، وبالوالدين احسانا، وكان يكتب سيناريوهات تناسب السن الذي يعيشه مثل أدوار الأب".

محمد صبحي غول فن

قالت الفنانة سماح أنور أنها استفادت كثيرا من عملها مع الفنان القدير محمد صبحي، معقبة:"غول كبير وأستاذ عظيم وتعلمت منه حاجات".

وكشف أنور عن موقف حدث فى احد البروفات بينها وبين محمد صبحى قائلة:" وقت ما بدأت اشتغل معاه الناس قالتلى كلام كتير وانه مينفعش يوجهنى، وفى بروفه بيقولى خدى نفس فى الجملة دى ورديت عليه قلت ليه ماينفعش تقولى كده انت فنان وأنا فنانة ورد عليا قالى انا اسف، ولما قالى كده اترعبت لكن عملت ولا هاممنى".


بحب القطط
قالت الفنانة سماح أنور إنها تحب القطط للغاية،وتمتلك 22 قطة تعيش معهم ومعظمهم من الشارع معقبة:" احلى حاجة فى الدنيا الحيوانات".

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