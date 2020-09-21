AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عقود احتراف للثلاثي الصاعد في الإسماعيلي

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 02:19 ص
صدى البلد
Advertisements
نانسي القاضي
قام مجلس إدارة النادى الاسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، تم توقيع عقود احترافية مع الثلاثى عبد الرحمن صلاح حارس مرمى مواليد 2000 وعبد الله جمال حارس مرمى مواليد 2003 وأحمد عبد الوهاب ظهير أيسر وقلب دفاع من مواليد 2002 والذى تم تصعيده مؤخرا للفريق الأول تمهيدا للاعتماد على جهودهم فى المستقبل القريب .

وتم توقيع العقود بعد تألق الثلاثى بشكل لافت للنظر وإشادة مدربى القطاع بقدراتهم الفنية ، بجانب قدراتهم الشخصية القادرة على اللعب والدفاع عن قميص النادى الإسماعيلى ، رغم حجم الضغوط الجماهيرية التى يتمتع بها النادى فى كل ربوع الجمهورية والوطن العربى. شهد جلسة التوقيع المهندس تامر موسى عضو مجلس إدارة النادى ،المشرف العام على قطاع الناشئين،والاستاذ محمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات ومحمد اليمانى مدرب حراس المرمى لفريق إسماعيلى B.  

ويسعى مسئولو الإسماعيلى لاستعادة ميزة النادى والمتمثلة فى تشكيل القوام الأساسى للفريق من أبناء النادى المميزين وهو يسهم فى اعادة الدراويش منافسا وحاصدا للالقاب وتحقيقه لمكانته المعروفة بين الكبار.  

وكانت الفترة الماضية قد شهدت تجديد تعاقد عددا من الناشئين الواعدين فى مقدمتهم عصام مرزوق وإبراهيم حسن ومحمود عبد الله وحازم مرسى ومحمد نصر ومحمد عبد السميع و عبد الله محمد عبد الله وغيرهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

زمالك يا دولة.. شبابك عتاولة.. خبراء بعد القمة 120 يطالبون الأندية بالاعتماد على الناشئين

كارت أحمر .. قائمة أبناء العاملين المغضوب عليهم فى الأهلي والزمالك

الاتحاد السكندرى يوقع عقودا مع حارسي الناشئين

عقد احترافي لمدافع الإسماعيلي الصاعد

ترشيحاتنا

ردا على ترامب.. مصادر كويتية: لا نية للتطبيع مع إسرائيل وقرارنا سيادى

انقلب عليهم.. الهارب محمد علي يفتح النار على قنوات الإرهاب الإخوانية

أول تعليق من مرتضى منصور على تغريم الشناوي 8 ملايين جنيه لصالح الزمالك

المقاولون يتعادل في الوقت القاتل أمام الاتحاد.. ويمنح الزمالك الطمأنينة على المركز الثاني

مصلحة الجمارك تخفض بعض السلع من 30% إلى 40% |تعرف على التفاصيل

حكم الأكل واقفا ولماذا نهى عنه الرسول؟.. حقائق علمية لا يعرفها الكثير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صراخ مخيف وضرب.. شجار غامض داخل مستشفى في الكويت

شاهد.. حيوان الألبكة يقتحم مباراة كرة قدم ويطارد اللاعبين | فيديو

نتيجة العمل من المنزل.. أغرب قصص حب عبر الإنترنت انتهت بالزواج