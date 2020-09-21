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منوعات

مشهد مؤثر.. طفل سرطان يعاون صديقه بعد جلسة علاج| فيديو

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 02:08 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
وضع أوجاعه وآلامه جانبًا وولى اهتمامه نحو صديقه العالق بسريره المتصل بأجهزة عديدة داخل إحدى المستشفيات بدولة من الدول الأجنبية، ليضرب مثلًا كبيرًا في الصداقة وأصولها. 

بكل لطف قام الطفل الذي يبدو عليه إصابته بمرض السرطان بمساعدة صديقه النائم في سريره المزودة بأجهزة عديدة بعد عودته من جلسة علاج، كي يتمكن من الوصول إلى غرفته.

وقد ظهر في مقطع الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الطفل الذي لم يتعدى عمره الـ 6 أعوام وجسده القليل وهو يجر بالسرير المثقل بالأجهزة، ويتسامر معه في عدة موضوعات.

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كما وضح بالفيديو الطفل وهو يعتني بصديقه ووضع الغطاء عليه بشكل مناسب، فيما سمع في مقطع  الفيديو شخص آخر وهو  يقول:"يا لك من شخص لطيف". 

وقد حاز الفيديو المتداول على موقع التدوينات القصيرة تويتر على إعجاب الكثيرين من العرب، وقد علق أحدهم على الفيديو قائلًا:" رغم كل وجع بداخلة إلا أنه قرر مساعدة صديقة !، اخبرني ياصغيري كيف لم يخجل السرطان من جمالك ؟".



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