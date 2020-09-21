AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

لحظة مؤثرة.. وداع رئيس الوزراء الياباني السابق عقب الاستقالة.. فيديو

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 03:35 ص
صدى البلد
Advertisements
شريف سيد
نشرت حسابات الحكومة اليابانية، شريط فيديو مؤثر لحظة وداع رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي لرئاسة الوزراء، عقب استقالته لأسباب صحية. 

وظهر آبي في وداع مؤثر للغاية من قبل العاملين في مبنى رئاسة الوزراء اليابانية، حيث اصطف الجميع مصفقين لأطول رئيس وزراء لليابان. 

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنفيذ محور مروري جديد يربط محور الشهيد بطريق السويس، على أن يطلق عليه اسم "محور شينزو آبي" رئيس الوزراء الياباني السابق، مع تنظيم تلك المنطقة وفق مخطط هندسي وإنشائي متطور، وتحويل خطوط كهرباء الضغط العالي بالمنطقة من هوائية إلى أرضية.

وكان الرئيس السيسي قرر إطلاق اسم شينزو آبي على المرحلة الثالثة الجديدة التى سيتم إنشاؤها فى المجمع العلمى. 

وأعلن رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، وجميع أفراد حكومته، الاستقالة رسميا، وفقا لصحيفة "جلوبال تايمز" الصينية الحكومية، لأسباب صحية. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لأسباب صحية.. رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يعتزم الاستقالة.. تفاصيل

رسميا.. رئيس الوزراء الياباني يعلن تقديم استقالته لأسباب صحية

الجسد لا يرحم.. المرض ينهي خدمة رئيس الوزراء الياباني الأطول عهدا.. وهؤلاء المرشحون لخلافته

بعد استقالة شينزو آبي.. محمد بن زايد: ساهم لجعل العالم أكثر أمانًا وازدهارًا

بينهم 3 وزراء حاليين.. 6 مرشحين يتنافسون لخلافة رئيس وزراء اليابان

ترامب لـ رئيس وزراء اليابان المستقيل: أنت الأعظم في تاريخ اليابان

ترشيحاتنا

الرسوم مليون دولار.. تفاصيل عبور 12 ماسورة عملاقة من قناة السويس ..فيديو

محامي بهاء سلطان: موكلي لن يستطيع الغناء مجددا لهذا السبب.. فيديو

أنا بخير.. أول تعليق من سمير غانم بعد خضوعه لفحوصات طبية

احذر من مطاعم الدجاج.. طريقة طهي تسبب التسمم

الزمالك يعلن اسم المدير الفني الجديد خلال ساعات

الزمالك يرفض رحيل مصطفى محمد مقابل 47 مليون جنيه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل خط النهاية بخطوات.. شاهد لاعب يتخلى عن الفوز في ماراثون رياضي لسبب غريب

صراخ مخيف وضرب.. شجار غامض داخل مستشفى في الكويت

شاهد.. حيوان الألبكة يقتحم مباراة كرة قدم ويطارد اللاعبين | فيديو