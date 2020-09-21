ارتفاع أسعار الذهب والفضة والبلاتين والبلاديوم وتراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين عالميا، مدعومة بضعف الدولار، وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.2 بالمئة إلى 1952.59 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0530 بتوقيت جرينتش.





ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1959.40 دولار للأوقية.





وتراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.2 بالمئة، مما يزيد إغراء شراء الذهب لحاملي العملات الأخرى.





وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 26.79 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.9 بالمئة إلى 936.27 دولار والبلاديوم 1.2 بالمئة إلى 2384.06 دولار للأوقية.