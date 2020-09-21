عمر جابر وأحمد الشناوي يهنئان رضا البحراوي بعيد ميلاده

وطرح رضا البحراوى أغنية جديدة بعنوان "الحزن لما انتصر"، وهي من توزيع حسام ماركو.كانت أبرز أعمال رضا البحراوي الفنية كل من أغنية "سمعت كلامكم عني"، و"كل ما افكر"، و"الحزن"، وغيرها من الأغاني المتنوعة والمختلفة.