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فن

عمر جابر وأحمد الشناوي يهنئان رضا البحراوي بعيد ميلاده

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 10:51 ص
صدى البلد
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سيد أحمد
هنأ عمر جابر وأحمد الشناوي نجوم نادي بيراميدز، الفنان رضا البحراوى بعيد ميلاده، ونشر البحراوي فيديو على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

 قال عمر جابر فى الفيديو: "حبراوى ياحبيبى كل سنة وانت طيب وعقبال يارب مليون سنة انشاء الله".

وعلق رضا البحراوى قائلا: "وانتم طيبين يا حبايب قلبي".

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وطرح رضا البحراوى أغنية جديدة بعنوان "الحزن لما انتصر"، وهي من توزيع حسام ماركو.

كانت أبرز أعمال رضا البحراوي الفنية كل من أغنية "سمعت كلامكم عني"، و"كل ما افكر"، و"الحزن"، وغيرها من الأغاني المتنوعة والمختلفة.

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